طريقة إعداد الحلاوة الطحينية في البيت بطريقة آمنة وصحية

طريقة إعداد الحلاوة الطحينية المنزلية، تعد الحلاوة الطحينية من أكثر الأكلات لذيذة وطعم شهي للغاية، وذلك لأنها تضم في مكوناتها العديد من الأساسيات التي يحتاجها الإنسان في حياته بوجه خاص، والتي تعود بالنفع على الجسم وتمده بالطاقة، فضلا عن إقبال الأطفال على تناول الحلاوة الطحينية بشكل كبير جدا، لذا قررنا أن نتحدث معكم عن الفوائد الفوائد الموجودة في الحلاوة الطحينية، فضلا عن ذكر طريقة تحضيرها، وذلك على هذا النحو.

وصفة إعداد حلوى السميد التركية في البيت

فوائد الحلاوة الطحينية

إليكم أهم الفوائد الموجودة في الحلاوة الطحينية:-

تساهم الحلاوة الطحينية في علاج الحالات المصابة بالإمساك.

كما أنها تساهم في زيادة نسبة الحليب بالنسبة للمرأة المرضعة.

تحتوي في مكوناتها على عنصر الزنك الهام جدا لجسم الإنسان.

تعالج الجروح والدمامل الموجودة.

تعمل على مقاومة الإصابة بمرض السرطان.

تحافظ على حيوية البشر ة، والحد من ظهور التجاعيد.

المكونات

إحضار ثلاثة أكواب من السمسم ويجب أن يكون محمص

حيث أنه لا بد من إحضار ثلاث أكواب من السكر الأبيض الناعم.

إحضار كوب ونصف من الزيت.

كما أنه تحتاج إلى إحضار كوب ونص من الدقيق.

رشة ملح.

ثلاث أكواب من اللبن البودرة.

ملعقتان من الفانيليا.

إضافة أي نوع مكسرات.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية