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عمر شويل - جدة طريقة إعداد الحلاوة الطحينية في البيت بطريقة آمنة وصحية - ثقفني
طريقة إعداد الحلاوة الطحينية المنزلية، تعد الحلاوة الطحينية من أكثر الأكلات لذيذة وطعم شهي للغاية، وذلك لأنها تضم في مكوناتها العديد من الأساسيات التي يحتاجها الإنسان في حياته بوجه خاص، والتي تعود بالنفع على الجسم وتمده بالطاقة، فضلا عن إقبال الأطفال على تناول الحلاوة الطحينية بشكل كبير جدا، لذا قررنا أن نتحدث معكم عن الفوائد الفوائد الموجودة في الحلاوة الطحينية، فضلا عن ذكر طريقة تحضيرها، وذلك على هذا النحو.
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فوائد الحلاوة الطحينية
إليكم أهم الفوائد الموجودة في الحلاوة الطحينية:-
- تساهم الحلاوة الطحينية في علاج الحالات المصابة بالإمساك.
- كما أنها تساهم في زيادة نسبة الحليب بالنسبة للمرأة المرضعة.
- تحتوي في مكوناتها على عنصر الزنك الهام جدا لجسم الإنسان.
- تعالج الجروح والدمامل الموجودة.
- تعمل على مقاومة الإصابة بمرض السرطان.
- تحافظ على حيوية البشر ة، والحد من ظهور التجاعيد.
المكونات
- إحضار ثلاثة أكواب من السمسم ويجب أن يكون محمص
- حيث أنه لا بد من إحضار ثلاث أكواب من السكر الأبيض الناعم.
- إحضار كوب ونصف من الزيت.
- كما أنه تحتاج إلى إحضار كوب ونص من الدقيق.
- رشة ملح.
- ثلاث أكواب من اللبن البودرة.
- ملعقتان من الفانيليا.
- إضافة أي نوع مكسرات.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية
- عليك أولا القيام بتحميص السمسم جيدا، ومن ثم طحنها بشكل ناعم في الخلاط.
- ضيفي كلا من الملح والدقيق وبعد ذلك ضيفي الزيت بشكل تدريجي مع المداومة على التقليب حتى تحصلي على قوام ثقيل ومتماسك.
- ننزل بعد ذلك على هذا الخليط بالسكر المضاف إليه مسبقا كلا من اللبن البودرة، وكذلك الفانيليا.
- يتم خلط جميع المكونات مع بعضها داخل الخلاط حتى يصبح خليط ممزوج وواحد.
- أخيرا يتم وضع المكسرات ومن ثم التوجه بهذا الخليط إلى الثلاجة والانتظار لمدة ثلاثة أيام متواصلة وأكثر.