صاروخ التفتيح الفوري كريم ميبو والنشا المبهر لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنه نهائيا

طريقة عمل كريم ميبو والنشا للتبيض الفوري ، كلنا نعرف أن كريم ميبو يستخدم في معالجة آثار الجروح والحروق، في مقالنا هذا سوف نطلعكم على فوائد مذهلة له غير معالجة الحروق، حيث يعمل الكريم على حل الكثير من مشاكل البشرة التي يعاني منها الكثير منا، ومن أكبر هذه المشاكل هي مشكلة تفتيح البشرة الغامقة، فعظم النساء يريدون جعل بشرتها مشرقة وبيضاء وجعل ملمسها مثل بشرة الأطفال والتخلص من الهالات السوداء، وآثار حب الشباب، بالإضافة إلى توحيد لون البشرة الباهتة، كل هذا وأكثر سيفعله هذا الكريم، تابع معنا باقي الفقرات لتتعرف على طريقة عمل وصفة التبيض الفوري باستخدام كريم ميبو والنشا.

مكونات كريم ميبو والنشا لتفتيح

نحن نقدم لكم مكونات الوصفة السحرية، التي سوف تجدين النتيجة الفورية له بعد أول استخدام، مع العلم أن مكوناته بسيطة وموجودة في كل بيت، وفي أقل وقت ممكن يمكن تحضير هذه الوصفة؛

المكونات هي:

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة ونصف من كريم الميبو.

طريقة تحضير كريم التفتيح باستخدام كريم ميبو

سوف نقوم بشرح طريقة تحضير كريم التفتيح الفوري، باستخدام المكونات السابق ذكرها: