أفضل وأسهل طريقة لعمل عصير البرتقال بالجزر فى المنزل

يعد عصير البرتقال بالجزر من العصائر المفيدة، كما انه يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الجسم، وهو من العصائر المفضلة جداً لدى الكثيرين من الكبار والصغار والتى يكثر عملها فى فصل الشتاء وذلك لقيمته العلاجية العالية، حيث انه يحتوى على فيتامين سي المفيد جداً فى الوقاية والعلاج من نزلات البرد والانفلونزا والكثير من الفيروسات التى تظهر فى فصل الشتاء، واضافة جزر له يزيد من قيمته الغذائية وفوائده لأن جزر يحتوي على فيتامينات لتقوية النظر والفوائد المتعددة الأخرى، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة لعمله فى المنزل ويكون زى اللى بنشتريه بره أو بنشربه فى الكافيهات، وسوف نقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير عصير البرتقال بالجزر بالتفصيل.

مكونات عصير البرتقال بالجزر

يتكون عصير البرتقال بالجزر من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي:

لتر من عصير البرتقال.

١/٢ كيلو من الجزر.

عصير حبة من اليمون.

١/٢ كيلو من السكر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: