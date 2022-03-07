نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وأسهل طريقة لعمل عصير البرتقال بالجزر فى المنزل في المقال التالي
يعد عصير البرتقال بالجزر من العصائر المفيدة، كما انه يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو الجسم، وهو من العصائر المفضلة جداً لدى الكثيرين من الكبار والصغار والتى يكثر عملها فى فصل الشتاء وذلك لقيمته العلاجية العالية، حيث انه يحتوى على فيتامين سي المفيد جداً فى الوقاية والعلاج من نزلات البرد والانفلونزا والكثير من الفيروسات التى تظهر فى فصل الشتاء، واضافة جزر له يزيد من قيمته الغذائية وفوائده لأن جزر يحتوي على فيتامينات لتقوية النظر والفوائد المتعددة الأخرى، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة لعمله فى المنزل ويكون زى اللى بنشتريه بره أو بنشربه فى الكافيهات، وسوف نقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير عصير البرتقال بالجزر بالتفصيل.
مكونات عصير البرتقال بالجزر
يتكون عصير البرتقال بالجزر من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي:
- لتر من عصير البرتقال.
- ١/٢ كيلو من الجزر.
- عصير حبة من اليمون.
- ١/٢ كيلو من السكر.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- أولاً نقوم بغسل الجزر كويس ونقطعه الى حلقات ونحضر حلة ونضع بها الجزر وعليه كمية مناسبة من الماء ونضعه على النار حتى ينضج.
- ثم نعصر البرتقال ونصفيه كويس ثم نحضر حلة أخرى ونضع بها عصير البرتقال ونضيف عليه نصف كيلو السكر ونقلبهم مع بعض كويس ونضعها على النار.
- بعد ذلك نخلط الجزر فى الخلاط أو فى الكبة كويس جداً.
- نترك البرتقال حتى يسخن ثم ننزل عليه بالجزر المخفوق ونقلبخم مع بعض كويس ثم نهدئ عليم النار ونتركه لمدة نصف ساعة.
- نقوم بإزالة الريم الذى يظهر على وجهه عندما يتكون.
- أول ما العصير يتجانس ويتركز نضيف عليه عصير الليمونة.
- نرفعه من على النار ونتركت حتى يبرد تماماً ثم نقوم بتعبئته فى زجاجات ونضعه فى الثلاجة حتى يبرد.
- عند تقديمه نضيف نضع ١/٣ الكوب عصير وباقى الكوب ماء مثلج ولو احتاج سكر تانى ممكن نزود حسب الرغبة.
- وبكده يكون جاهز لتقديمه لأفراد الأسرة أو للضيوف وبالف هنا وشفا.