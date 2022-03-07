طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل اللذيذة ذات الطعم الرائع

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل، ازداد البحث في الآونة الأخير عن طريقة إعداد كيكة قدرة قادر، وذلك من قبل الأشخاص الذين يعشقون الكيكة بوجه عام، ولكن كان الطلب محدد وواضح فالرغبة هي معرفة الطريقة الخاصة بإحضار كيكة قدرة قادر بكريمة الكراميل، ونحن سوف نوضح لكم كافة المكونات وطريقة التحضير في السطور القادمة.

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مقادير كيكة قدرة قادر

إحضار مقدار 2 باكو من كريم الكراميل الجاهز.

إحضار أربع كوب من اللبن.

إحضار كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

مقدار كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من اللبن.

نصف كوب من الزيت النباتي.

إحضار 2 بيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر.

نصف ملعقة من البيكنج بودر

رشة صغيرة جدا من الملح.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

طريقة صنع كيكة قدرة قادر

إليكم شرح مبسط لخطوات عمل كيكة قدرة قادر:

بداية علينا أن نضع الكريم الكراميل الموجود في الصينية الخاصة بعمل الكيك. نحضر وعاء آخر نضيف فيه كلا من البيض والسكر وكذلك الفانيليا، ونقوم بخفق هذه المكونات جيدا حتى يبدأ هذا الخليط بأن يأخذ لون فاتح عن لونه الطبيعي. نضيف المتبقي من المكونات إلى الخليط السابق، مع مراعاة أن يتم وضع الدقيق والبيكنج بودر والملح مع بعضهم البعض أولا، ومن اضافتهم بشكل تدريجي. نضع خليط الكيك في الصينية التي تم وضع الكريم كراميل في القاع الخاص بها مسبقا. نحضر صينية أخرى ذات مقاس أكبر ونضيف فيها كمية من الماء، ونضع الصينية المتواجد بها الكيك إلى هذه الصينية، ويتم إدخالها الفرن. ننتظر مدة من الوقت وبعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن وننتظر حتى تبرد ومن ثم نقوم بعكسها على الوجه الآخر بحيث يكون الكريم كراميل في الأعلى. في النهاية يتم تقديم الكيكة بهذا الشكل.

عمل الكريم كراميل