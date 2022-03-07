مكون سحري منزلي لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الغامقة من أول دلكة

من المعروف أن توجد مناطق بالجسم تكون باللون الأسمر أو الداكن ومن ضمن هذه المناطق هي منطقة الأكواع والركب فهذه المناطق تتسبب في إزعاج الكثير من الفتيات والسيدات وخاصة العرائس، فكل عروسة قبل يوم زفافها تبحث عن الأشياء التي تساعد على تفتيح بشرة الجسم وبالتحديد منطقة الركب والأكواع لأن هذا اللون يجعلهم يشعرون بالخجل والإحراج، وأيضا لا يمكنهم إرتداء الملابس القصيرة وعدم الإستمتاع بالإجازة الصيفية، لذلك تقوم أغلبية الفتيات بالبحث عن كل الإستخدامات التي تساعد على تبييض الركب والأكواع بشكل سريع ويكون في نفس الوقت طبيعي وبدون ترك أي آثار سلبية عليهم.

ومن ضمن هذه الإستخدامات هي الخلطات الطبيعية والكريمات أو بعض المنتجات الأخرى ولكن عندما نستخدم المنتجات أو كريمات التفتيح يمكن أن تظهر أشياء غير مرغوب فيها، وذلك بسبب إحتواء هذه الكريمات على بعض المواد الكيميائية التي ممكن أن تضر البشرة وتتسبب في وجود إلتهابات بها لذلك ينصح دائما بإستخدام الخلطات الطبيعية، فهي الوحيدة التي يكون لها القدرة في الوصول إلى النتيجة المطلوبة وتبييض الركب والأكواع في أسرع وقت ممكن وبدون أي آثار سلبية، وكذلك لا تكون مكلفة حيث أن مكوناتها متوافرة في كل بيت ومن أمثلة هذه الخلطات هي خلطة الكركم.

مكونات خلطة الكركم لتبييض الركب والأكواع للعروس

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الكركم لتبييض الركب والأكواع للعروس