وصفة تجهيز شاورما اللحم الشهيرة في البيت بطعمها الرائع والتتبيلة الخطيرة

وصفة تجهيز شاورما اللحم الشهيرة، أحد الأكلات المعروفة والمشهورة جدا في هذه الأيام ويفضلها الكثيرون كما أنها طبق رئيسي في معظم المطاعم وهى وجبة ذات قيمة غذائية عالية ويمكن تناولها بعدة طرق سواء سندوتشات أو غير ذلك وجميع أنواع الخبز تصلح لعمل سندوتشات الشاورما وهي عبارة عن مزيج من اللحم والبصل وعدة بهارات تكون على عمود يدور ليعرضها النار من جميع الجوانب وذلك في المطاعم ويمكن إعدادها في المنزل أيضا بطريقة بسيطة.

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مقادير اعداد شاورما اللحم

يمكن إعداد شاورما اللحم المحببة للجميع بمكونات سهلة وبسيطة:

نصف كيلو لحم بقرى مقطع قطع طويلة رقيقة.

قطعة صغيرة من دهن الغنم المفروم.

اثنين حبة بصل متوسطة الحجم مبشورة.

اثنين حبة طماطم مقطعه مكعبات صغيره.

اثنين حبة فلفل الوان او اخضر مقطع مكعبات صغيره.

الزبادي أو الرائب كوب واحد.

ربع كوب من الخل.

حزمة من البقدونس المفروم ناعم.

فص من الثوم المفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

بهارات لحمة.

كزبرة جافة مطحونة ناعمة.

كيفية تحضير شاورما اللحم

بإتباع هذه الخطوات البسيطة سوف تحصل على شاورما اللحمة المميزة التي لامثيل لها: