وصفة إعداد صينية قرنبيط البشاميل الأسطورية ذات الطعم المميز الرائع

وصفة إعداد صينية قرنبيط البشاميل، القرنبيط من الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية ولكن البعض لا يفضله وتحاول ربة المنزل التنويع والتغيير في وصفات الأكل لكي يتناولها كل أفراد الأسرة فقد شعر البعض بالملل من الطريقة التقليدية لتسوية القرنبيط في الزيت ويريدون بعض التغيير لذلك نقدم لكى سيدتي طريقة جديدة لطهو القرنبيط وعمل صينية قرنبيط بالبشاميل لا مثيل لها سيجعل أطفالك يتسارعون لتناولها.

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مقادير عمل صينية القرنبيط بالبشاميل المميزة

هذه إحدى الأكلات الجديدة التي جعلت الجميع يحبون القرنبيط ويفضلون اكله:

القرنبيط مقدار ثمرة متوسطة أو صغيرة الحجم حسب عدد أفراد الأسرة مقطعة قطع متوسطة .

اللحم المفروم مقدار نصف كيلو.

البشاميل مقدار أربع أكواب.

مكعب مرقة دجاج.

نصف حبة فلفل الوان احمر واصفر مقطع مكعبات صغيرة الحجم.

حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

الثوم فص واحد مفروم.

جزرة صغيرة مبشورة.

الملح نصف ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة.

الكمون المطحون نصف ملعقة صغيرة.

السبع بهارات نصف ملعقة صغيرة.

جبنة موزاريلا نصف كوب.

خطوات اعداد قرنبيط البشاميل

يمكن إعداد صينية القرنبيط بالبشاميل بخطوات بسيطة وهي: