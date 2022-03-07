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عمر شويل - جدة وصفة إعداد صينية قرنبيط البشاميل الأسطورية ذات الطعم المميز الرائع - ثقفني
وصفة إعداد صينية قرنبيط البشاميل، القرنبيط من الوجبات ذات القيمة الغذائية العالية ولكن البعض لا يفضله وتحاول ربة المنزل التنويع والتغيير في وصفات الأكل لكي يتناولها كل أفراد الأسرة فقد شعر البعض بالملل من الطريقة التقليدية لتسوية القرنبيط في الزيت ويريدون بعض التغيير لذلك نقدم لكى سيدتي طريقة جديدة لطهو القرنبيط وعمل صينية قرنبيط بالبشاميل لا مثيل لها سيجعل أطفالك يتسارعون لتناولها.
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مقادير عمل صينية القرنبيط بالبشاميل المميزة
هذه إحدى الأكلات الجديدة التي جعلت الجميع يحبون القرنبيط ويفضلون اكله:
- القرنبيط مقدار ثمرة متوسطة أو صغيرة الحجم حسب عدد أفراد الأسرة مقطعة قطع متوسطة .
- اللحم المفروم مقدار نصف كيلو.
- البشاميل مقدار أربع أكواب.
- مكعب مرقة دجاج.
- نصف حبة فلفل الوان احمر واصفر مقطع مكعبات صغيرة الحجم.
- حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة ناعم.
- الثوم فص واحد مفروم.
- جزرة صغيرة مبشورة.
- الملح نصف ملعقة صغيرة.
- الفلفل الأسود نصف ملعقة صغيرة.
- الكمون المطحون نصف ملعقة صغيرة.
- السبع بهارات نصف ملعقة صغيرة.
- جبنة موزاريلا نصف كوب.
خطوات اعداد قرنبيط البشاميل
يمكن إعداد صينية القرنبيط بالبشاميل بخطوات بسيطة وهي:
- توضع البهارات الملح والفلفل الأسود والسبع بهارات على النار فى إناء مع إضافة اللحمة إليهم وتقليب اللحمة حتى يتغير لونها.
- يضاف الجزر المبشور والفلفل الألوان المقطع الى اللحمة ويقلب.
- يتم تقليل درجة الحرارة على اللحمة وتترك لمدة ساعة إلا ربع مع التقليب من حين لآخر حتى جفاف السوائل تماما.
- يرفع وعاء عميق على النار ونضع به كمية وفيرة من الماء وتوضع التوابل الملح والفلفل والكمون وعندما يغلى يوضع به القرنبيط المقطع ويترك حتى يستوي تماما.
- يصفى القرنبيط ويوضع في الكبة مع كوب من البشاميل ويفرم جيدا.
- في صينية مدهونة وتوضع طبقة القرنبيط بالبشاميل قم طبقة اللحمة قم باقي القرنبيط ويصب فوقها باقي البشاميل.
- يدخل فرن ساخن لمدة 40 دقيقة ثم يوضع الجبن من على الوجه ويدخل 10 دقائق أخرى ويخرج ويقدم بالهنا والشفا.