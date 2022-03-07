في دقيقتين.. فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة البرق حتي لو قدامك 30 كيلو هتقشريهم بدون تعب

تقشير الثوم من بين أهم المكونات المطبخية الغذائية الهامة والأساسية التي تدخل في عمل العديد من الوجبات ومن الممكن أن يكون هناك تقشير سريع للثوم من خلال عدد من الحيل المطبخية والتي ستكون كبيرة على كل ربة بيت أن تقوم بالتحضير الكمية التي ترغب في توفرها من الثوم لأغراض الطهي المختلفة كما أن تلك الطرق والحيل القادمة الآتي ذكرها بالتفصيل ستوفر لك أفضل نتيجة لتقشير الثوم وبسرعة الصاروخ وفي خلال وقت وجيز وهذا ما يساعدك على أن تقوميباستعمال الثوم سريعا و تخزينه حال الرغبة في ذلك.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

من الممكن ان تقومي بالتقشير السريع الثوم من خلال الاستعانة بحيل بسيطة يمكنك القيام بها في المطبخ من خلال الاستعانة بكيس او باستعمال الملح أو باستعمال الماء وتتعدد الطرق التي من الممكن أن تستخدميها للتخلص السريع من قشور الثوم وبمنتهى السهولة ومن بين الخطوات والطرق الأشهر لتقشير الثوم وبسرعة الصاروخ ما يلي في النقاط القادمة

تقشير الثوم باستعمال كيس من البلاستيك

عليك افضل الطرق التي من خلالها سيسعل عليك ان تقومي بالتقشير بكمية كبيرة من الثوم ومن خلال متابعة خطوات بسيطة يكون من السهل على مختلف ربات البيوت تقشير الثوم ومن دون إهدار الوقت وخطوات التحضير تكون كما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال تفكيك كل فصوص الثوم الملتصقة ومن ثم يتم وضع الثوم بالكامل في الطبق البلاستيك المناسب مع تفريغه تماما من الهواء.

ومن ثم يتم الطرق على الكيس وذلك ما يكون من خلال الاستعمال لمطرقة والطرق الخفيف على كل فصوص القوم التي تتواجد في داخل الكيس حيث تنتزع القشور بعد ذلك بسهولة.

تقشير الثوم باستعمال الماء

اسهل الطرق التي تعزز من التفسير السريع للثوم هي تلك الطريقة القادمة وخطواتها بسيطة نذكرها من خلال النقاط القادمة