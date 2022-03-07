وصفة عمل عجينة البريوش الأصلية لأشهر المخبوزات الفرنسية

وصفة عمل عجينة البريوش الفرنسية، تنتمي عجينة البريوش إلى الخبز الفرنسي، فهي من أشهر أنواع المخبوزات الموجودة في فرنسا، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من المواد الغذائية الهامة للجسم، ولكن لا يمكن أن يتم الاعتماد بشكل أساسي على البريوش بدلا من استخدام الخبز العادي، لذا قررنا أن نتناول معكم أهم الوصفات السهلة والسريعة الخاصة بعمل عجينة البريوش.

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مقادير عجينة البريوش

عليك إحضار كوب من الماء الدافئ.

إحضار ملعقتان من الخميرة الفورية.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

إحضار ثمان بيضات.

إحضار كوب كبير من الزبدة.

إحضار كوب من الزيت النباتي.

إحضار أربع ملاعق من اللبن البودرة.

إحضار أربع ملاعق من بشر البرتقال.

إحضار أربع ملاعق من بشر الليمون.

نصف ملعقة من الملح.

إحضار مقدار مناسب من الدقيق.

طريقة تحضير عجينة البريوش الاصلية

سوف نشرح لكم في النقاط الآتية الشرح المفصل لعمل عجينة البريوش، وذلك على هذا النحو:

عليك إحضار وعاء واسع ونخل الدقيق فيه ومن ثم نضيف إليه كلا من الخميرة والسكر ويتم عجن الخليط جيدا وإضافة الماء بالتدريج. نترك العجينة ترتاح لمدة ربع أو نصف ساعة حتى تخمر. بعد مرور الوقت يتم إضافة كلا من السكر واللبن البودرة وكذلك البيض ويتم خلط هذه المكونات جيدا بالعجين مرة ثانية. يمكنك إضافة الملح والليمون إلى العجينة. تشكيل العجينة بشكل جيدا، والقيام بدهن وجهها بالبيض. وضع العجينة في صينية ومن ثم إدخالها إلى فرن على درجة حرارة 200.

نصائح لعمل العجينة