بطاطس بوريه بالدجاج بطريقة بسيطة وسهلة التحضير ومغذية

تعد البطاطس البوريه بالدجاج من الوجبات المغذية، فهى تحتوى على العديد من المكونات والتوابل المفيدة جداً والصحية لجسم الإنسان وتساعد على تغذيته تغذية سليمة، كما انها من الوجبات التى يفضلها الجميع من الكبار والصغار ومن الأكلات الجميلة التى تقدم فى المطاعم، وتحرص الكثير من السيدات على تقديمها لأفراد أسرتها للإستفادة من فوائدها المتعددة وتمد الجسم بالطاقة والنشاط، وسوف نتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير بطاطس بوريه بالدجاج بالتفصيل.

مكونات بطاطس بوريه بالدجاج

تتكون بطاطس بوريه بالدجاج من مكونات بسيطة وصحية وغير مكلفة وهى كالتالي:

١١/٢ كيلو من البطاطس.

ملعقة كبيرة من المسطردة.

١/٤ كيلو من القشطة أو (الكريمة اللباني).

ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ كيلو من صدور الدجاج مقطع مكعبات.

١/٢ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

كوب من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كوب من الجبنة الشيدر والجبنة الرومي.

ملعقة صغيرة من البردقوش.

١/٤ كوب من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

١/٤ كيلو من الجبنة المودزريلا.

ملعقة صغيرة من البهارات.

١/٢ قرن من الفلفل الأخضر والألوان مفروم ناعم.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة من جوزة الطيب.

٢ فص من المستكة.

رشة من القرفة.

حبة من البصل مفرومة.

ثمرة من الجزر مفرومة ناعم.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بطاطس بوريه بالدجاج سهلة وبسيطة ومغذية ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: