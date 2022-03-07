بكوب دقيق واحد أعملي صوابع زينب المقرمشة على أصولها بطريقة ناجحة وبطعم طري ومقرمش جداً

تعتبر صوابع زينب من أشهر وأحلى الحلويات التي يحبها العديد من الناس سواء كبار السن أو صغار السن فهي من الحلوى المشهورة في العديد من الدول العربية، والتي ممكن أن نقوم بعملها بطريقة سريعة جدا ولا تحتاج إلى جهد أو وقت وغير ذلك أن المقادير التي تحتوي عليها بسيطة ومتوافرة في كل منزل، ولكن تواجه معظم السيدات مشكلة في عمل صوابع زينب هي كيفية تشكيلها لتكون مثل الجاهزة فهذا الشكل ممكن يتم عمله بإستخدام المبشرة الأستنالس، فهي التي تعطينا نفس الشكل وبعد ذلك يتم قليها ونضعها في الشربات ويفضل أن يكون الشربات ثقيل وبارد.

مكونات صوابع زينب

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

نصف كوب كبير من دقيق السميد.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

مكونات الشربات هي كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل صوابع زينب