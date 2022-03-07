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عمر شويل - جدة بكوب دقيق واحد أعملي صوابع زينب المقرمشة على أصولها بطريقة ناجحة وبطعم طري ومقرمش جداً - ثقفني
تعتبر صوابع زينب من أشهر وأحلى الحلويات التي يحبها العديد من الناس سواء كبار السن أو صغار السن فهي من الحلوى المشهورة في العديد من الدول العربية، والتي ممكن أن نقوم بعملها بطريقة سريعة جدا ولا تحتاج إلى جهد أو وقت وغير ذلك أن المقادير التي تحتوي عليها بسيطة ومتوافرة في كل منزل، ولكن تواجه معظم السيدات مشكلة في عمل صوابع زينب هي كيفية تشكيلها لتكون مثل الجاهزة فهذا الشكل ممكن يتم عمله بإستخدام المبشرة الأستنالس، فهي التي تعطينا نفس الشكل وبعد ذلك يتم قليها ونضعها في الشربات ويفضل أن يكون الشربات ثقيل وبارد.
مكونات صوابع زينب
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب كبير من دقيق السميد.
- رشة من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.
- نصف كوب كبير من الماء الدافئ.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
- مكونات الشربات هي كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
طريقة عمل صوابع زينب
- يتم تجهيز الشريان فنضع إناء عميق على النار ونضع به السكر والماء وعصير الليمون والعسل ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة ثم يتم رفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماما.
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ونضيف إليه نصف كوب كبير من دقيق السميد ثم نضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ورشة من الملح ويتم خلطهم مع بعض ونضع ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.
- ويتم فرك هذه المكونات مع الزيت للحصول على خليط رملي ثم نضع بشكل تدريجي نصف كوب كبير من الماء الدافئ ونقوم بعجنهم مع بعضها لكي نحصل على عجينة متماسكة.
- ويتم تغطية هذه العجينة ونتركها لمدة ربع ساعة حتي ترتاح ثم قومي بتشكيل هذه العجينة على شكل كور صغيرة الحجم.
- وبعد ذلك يتم تجهيز مبشرة أستانلس أو مصفاة ونقوم بفرد الكور عليها ويتم سحبها برفق لتكون بنفس الشكل الجاهز ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها الزيت وعند تسخينه نضع صوابع زينب.
- ونتركها لتكون باللون الذهبي وبعد إخراجها نضعها في الشربات البارد وتقدم مباشرة.