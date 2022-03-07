طول عمرنا بنقلي البطاطس غلط.. ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية تعتبر من بين أهم أنواع الخضار التي يكون من السهل تحضرها في المنزل وبأكثر من طريقة، ومن الممكن أن يتم استعمال البطاطس ولكن من دون القلي بالزيت الغزير وتحضيرها يكون بسيط ويسير ومن خلال الآتي في تلك الفقرات نوضح أهم المعلومات عن كيفية التحضير لهذه الوجبة المتميزة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير لأفضل وجبة وطبق مميز وصحي من البطاطس المقلية المقرمشة والتي تعد محبوبة من قبل الكبار والصغار ومن السهل أن يتم تنفيذ مختلف الخطوات البسيطة للتسوية بعد أن تقوم ربة المنزل بإحضار بعض المكونات الأساسية لعمل نوع البطاطس المحمرة الخالية تماما من الزيوت.

ما هي مكونات قلي البطاطس بدون زيوت

البطاطس المقلية تعتبر من أكثر أنواع الوصفات المفضلة للكثيرين، ولكن التسوية بالطريقة المعتادة تعد من بين أكثر ما يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية، وهذا بسبب ما تتشربه البطاطس من الزيوت، والتي تعد من بين أسباب إدخال الجسم مواد لا يستحب أن تكون متواجدة بنظامه الحيوي نتيجة سخونة الزيت الشديدة حيث تتكون الشوارد الحرة والتي قد تتسبب في السرطانات، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات الأساسية لعمل البطاطس المقلية بطريقة صحية، من الممكن أن تقومي بالتحضير للوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

كيلو من البطاطس.

دقيق ونشا والقليل من البيكينج بودر.

ملح وفلفل أسود ناعم.

بابريكا والقليل من الشطة.

رشة من الزعتر المجفف.

ملعقة واحدة من مكون زيت الزيتون.

وعاء مناسب.

الطريقة الصحيحة لقلي البطاطس بدون زيوت نهائيا

من السهل الحصول على وصفة من البطاطس المقلية بالطريقة الصحية وهذا ما يكون من خلال الاتباع لما يأتي من الخطوات القادمة: