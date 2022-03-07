السكتة الدماغية أحذر 3 أنواع من اللحوم تزيد من مستوياتك بنسبة تصل إلى 28٪

ثلاث أنواع من اللحوم تزيد من الإصابة بالسكتة الدماغية، وهذا بسبب انسدادات تصل إلى الدماغ وقد يحدث تغيرات في العين تشير بالخطر الذي قد يحدث، ومن أنواع اللحوم المتسببة لذلك اللحوم الحمراء ومشتقاتها بالإضافة إلى البرجر وما يشابه من البروتينات، و لتجنب هذه المخاطر يجب علينا تناول الخضروات بشكل معتدل، كما أشارت أيضًا بعض الدراسات أن البطاطا الحلوة تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

السكتة الدماغية

من الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي، والذي يعد هو العامل الرئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية، وهي الأطعمة التي تحتوى على البوتاسيوم بنسب عالية، وهى البطاطا الحلوة والبيضاء والموز والطماطم والخوخ والبطيخ وفول الصويا، بالإضافة إلى ذلك الأطعمة الغنية بالمغنسيوم؛ حيث تقلل من خطر السكتات الدماغية وهي مثل السبانخ.

الوقاية من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية

حيث أنه يعتبر الشاي والقهوة من المشروبات التي تعمل على تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، وذلك يكون وفقا للدراسات التي أجريت في الفترة الأخيرة على بعض الأشخاص الذين يتناولون من فنجانين إلى ثلاث من القهوة أو خمس أكواب من الشاي أو مزيج بين الاثنين، وهم أقل عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية والخرف بنسبة 32٪ من الأشخاص الذين لم يتناولوا الشاي والقهوة.

الوقاية من السكتات الدماغية

هناك عدة عادات يجب إتباعها للحد من خطر التعرض للإصابة بالسكتات الدماغية، وهي كالآتي: