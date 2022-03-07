تسبب أمراض خطيرة احذر طهي اللحوم بهذه الطرق وتعرف على الطريقة الصحيحة لطهي اللحوم

تعد تسوية اللحوم من الأمور التي تشغل بال الكثير من النساء ويبحثون عن طرق سهلة وبسيطة لتسوية اللحوم، ولكن هناك طرق تكون خطيرة عند القيام بطهي اللحوم أحذرو هذه الطرق التي قد تسبب أمراض عديدة وخطيرة لجسم الأنسان، في هذا المقال نقدم لكم الطريقة الصحيحة لطهي اللحوم ونسرد أيضاً الطرق التي يجب تجنبها عند تحضير تسوية اللحوم.

طرق طهي اللحوم الخاطئة

يجب عند القيام بتسوية اللحوم عدم غسلها بالماء لأنها تسبب البكتريا الضارة.

لا تحرق اللحوم عند شويها لأنها إذا احترقت قد تسبب أمراض خبيثة فيجب أن نتجنب حرق الطعام عند تسويته.

تذويب اللحوم من الثلج خارج الثلاجة فهذه الطريقة تكثر البكتريا داخل اللحوم، يجب أخراجها على النار مباشرة أو إذابتها داخل الثلاجة وليس خارجها.

يجب عدم غسل اللحوم قبل وضعها في الفريزر لأن هذه العملية تزيد من خطر التلوث، يجب وضعها تتجمد بدون غسيل حتى لا تنشط البكتريا.

طريقة طهي اللحوم الصحيحة

يوجد العديد من طرق طهي اللحوم منها ما يلي، المكونات هي:

كيلو لحمة.

بصلة متوسطة.

٢ حبة طماطم.

ملعقة كمون، ملعقة كزبرة ناشفة.

ملعقة فلفل أسود، ٢ ملعقة ملح.

ورق لورى.

حبهان.

تحضير اللحم