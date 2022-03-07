طريقة تحضير الكبسة السعودية من الألف إلى الياء بالتوابل المخصوصة وكيفية الطهي

طريقة تحضير الكبسة السعودية، تشتهر السعودية بالكبسة، وذلك لأنها من أكثر الوجبات الأساسية والرسمية لديهم، حيث أنه يتم إعداد الكبسة من خلال لحم الماعز، والماء نجد احد يقوم بإعدادها من الدجاج، فالحديد من دول الخليج تقوم بتحضير الكبسة وتضيف إليها الكثير من أنواع المكسرات المختلفة، وتتفنن في تحضيرها من أجل الحصول على طعم شهي لا مثيل له.

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مقادير الكبسة السعودية

إحضار كيلو واحد من اللحم.

أربع كوب من الأرز البسمتي، ويجب أو يتم نقع هذا الأرز مسبقا لمدة خمس عشر دقيقة.

إحضار ثلاث حبات من البصل المبشور.

نصف كوب كبير من الصلصة.

اثنان حبات من الفلفل الحار، ويشترط أن يكون الفلفل الأخضر.

ملعقة من قشر الليمون المبشور.

تلت كوب من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة من القرفة ولابد أن نكون بودر.

ملعقة صغير من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من القرنفل ولابد من أن يكون مطحون.

طريقة تحضير الكبسة السعودية

إليكم هذه الخطوات بشكل تفصيلي: