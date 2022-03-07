طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية بالفرن مع ر أشهر المحلات في مكون واحد موجود في كل منزل

الكفتة من المأكولات المحببة لدي العديد من الناس ويقومون بشرائها في أغلب الأوقات لأنها تتميز بالطعم اللذيذ والشهي، وهناك العديد من النشاء يبحثون عن طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل بدل شرائها من المحلات بأسعار غالية الثمن، في هذا المقال نقدم اكم طريقة سهلة وسريعة لعمل كفتة الحاتي في المنزل.

طريقة عمل كفتة الحاتي



يوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل كفتة الحاتي في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية، المكونات هي:



نصف كيلو من اللحمة المفروم.

٢ حبة بصل مفروم.

كيس خلطة الكفتة.

ملعقة كمون، ملعقة فلفل أسود.

٢ ملعقة ملح.

نصف ملعقة زنجبيل.

ملعقة بابريكا، ملعقة كزبرة ناشفة.

كوب بقسماط مبشور.

خضرة طازجة شبت، بقدونس، كزبرة مقطعة قطع صغيرة.

نصف ملعقة شطة.

ملعقة ثوم بودر، ملعقة بصل بودر.

طريقة تحضير الكفتة



حيث أنه لتحضير كفتة الحاتي نحتاج إلى القيام بالخطوات التالية: