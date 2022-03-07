عاجل احذر خطورة تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

تقوم كثير من ربات المنازل بعمل كميات كبيرة من الخبز وتخزينها في الفريزر دون أن تعرف بأن تجميد الخبز في الفريزر إضرار كثيرة فهو يسبب الأمراض وخاصة مرض السرطان الذي يصاب به الكثير، لذلك سوف نوضح لكم مدى خطورة تجميد الخبز في الفريزر والطريقة الصحيحة لتجميده من خلال هذا المقال.

خطورة تجميد الخبز في الفريزر

تقوم ربات المنازل في الأعياد وقبل شهر رمضان وفي المناسبات بخبز كميات كبيرة من الخبز ووضعها في الفريزر لاستخدامها عند الحاجة أو شراء كميات كبيرة من الخبز وتخزينها أيضا دون أن تعلم بأن لذلك أضرار كثيرة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية ..

أولا: يسبب تجميد الخبز مرض السرطان وذلك بسبب إفراز مادة الديوكسين حيث عندما نلعب في تركيب المادة الفعالة في الخبز وذلك عن طريق خبز الخبز في الفرن على درجة حرارة مرتفعة ثم نقوم بتخزينه في الفريزر في درجة حرارة باردة فأن ذلك يؤدي إفراز هذه المادة والتي تسبب الإصابة بمرض السرطان وخاصة سرطان المعدة.

ثانيا: تقوم ربات المنازل بتجميد الخبز عن طريق وضعه في أكياس بلاستيكية فتساعد تلك الأكياس على أفرز مادة مضرة توجد على سطح الخبز ولا ترى هذه المادة بالعين المجردة تسبب أمراض الجهاز الهضمي.

ثالثا: عندما تقوم ربات المنازل باستخدام الخبز المجمد وذلك عن طريق أخذه من الفريزر مباشرة من درجة حرارة أقل من سالب واحد ووضعه في الفرن على درجة حرارة مرتفعة مما يؤدي إلى التدخل في دورة حياة الخبز ويصبح من المواد الغذائية المضرة.

طريقة تخزين الخبز الصحيحة

على الرغم ما قمنا بذكره من أضرار تجميد الخبز في الفريزر، ولكن يمكن أن نضعه في الفريزر، حيث توجد طريقة صحيحة لتخزينه سوف نوضحها لكم خلال النقاط التالية..