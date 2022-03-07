طريقة عمل كفتة الفرن اللذيذة الشهية بطريقة سهلة ومكونات بسيطة

كفتة الفرن ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كفتة الفرن.

مكونات كفتة الفرن

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملعقتين من اللية المفرومة أو الدهن المفروم.

بصلتين متوسطين الحجم مفرومين.

ملعقة كبيرة ونصف من الدقيق.

وملعقة كبيرة ونصف من النشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بهارات (ملح، فلفل، بهارات لحمة، زنجبيل).

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كفتة الفرن وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من اللحمة المفرومة واللية المفرومة والدقيق والبصل والنشا والتوابل جيدا مع بعضهم البعض حتي يمتزج الخليط ويتجانس.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار سيخ أو عود خشب طويل، ثم نقوم بتشكيل الكفتة علي شكل أصابع داخل العود.

ونكرر الأمر حتى ننتهي من جميع الكمية.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع أصابع الكفتة في صينية مدهونة بالزيت.

ثم نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة علي الرف الأوسط.

وفي آخر دقيقتين نقوم بتشغيل الفرن من الأعلي حتي يتحمر وجه الكفتة.

ثم تكون الكفتة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير