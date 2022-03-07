نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحضير الكفتة الحاتي بالفحم في المنزل مثل المطاعم وسر ألتتبيله الرائعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات تحضير الكفتة الحاتي بالفحم في المنزل مثل المطاعم وسر ألتتبيله الرائعة - ثقفني
تكون الكفتة من الأطباق الشهية التي لا يمكن الاستغناء عنها فهي يحبها الكبار والصغار، فيذهب الكثير منا إلى المطاعم لتناولها، لذلك قامت كثير من ربات المنازل بالبحث على الإنترنت للتعرف على طريقة عملها مثل المطاعم، فلذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال توضيح المكونات اللازمة لعمل كفتة الحاتي وطريقة تحضيرها.
كفتة الحاتي المنزلية
تحتاج كفة الحاتي إلى مكونات بسيطة جدا ويمكن أن تتواجد في كل منزل ويمكن أن نوضح أهم المكونات اللازمة لتحضيرها من خلال النقاط التالية..
- نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلة متوسطة الحجم مفرومة.
- بقدونس مفروم.
- توابل وبهارات من الملح والفلفل الاسمر والبابريكا والكزبرة وثوم بودرة وشطة على حسب الرغبة.
- قليل من الليا المقطعة قطع صغيرة جدا أو نقوم بفرمها.
- فصين ثوم مهروسين.
- ملعقة بكينج بودر.
- ماء بصل.
- قطع من الفحم.
- شواية الفحم.
طريقة تحضير كفتة الحاتي
استطعنا أن نوضح المكونات اللازمة لعمل الكفتة خلال الأسطر السابقة وسوف نقوم الآن بتوضيح الخطوات اللازمة لتحضيرها من خلال النقاط التالية:
- نحضر وعاء كبير ونقوم بوضع به اللحم، البصل والثوم والبقدونس والبقسماط والليا وبكينج بودر والتوابل والبهارات ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس .
- ثم بعد ذلك نقوم بتشكيلها وذلك عن طريق غمس أطراف أصابعنا في ماء البصل ثم قوم بتشكيلها على شكل كرات أو أصابع.
عندما ننتهي من التشكيل نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.
- نقوم بعد ذلك بتجهيز المشواه الخاصة بالفحم ونضع الفحم الذي قمنا بتحضيره داخلها، ثم نضع عليها الكفتة مع قطع البصل والطماطم لإعطاء الكفتة نكهة مميزة ونقوم بالتهوية عليها حتى يتم سواها.
- نقوم بإحضار أطباق مسطحة بها مفروم البقدونس ونقوم بوضع الكفتة عليه وتقديمها مع السلطة وبالهناء والشفاء.