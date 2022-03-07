خطوات تحضير الكفتة الحاتي بالفحم في المنزل مثل المطاعم وسر ألتتبيله الرائعة

تكون الكفتة من الأطباق الشهية التي لا يمكن الاستغناء عنها فهي يحبها الكبار والصغار، فيذهب الكثير منا إلى المطاعم لتناولها، لذلك قامت كثير من ربات المنازل بالبحث على الإنترنت للتعرف على طريقة عملها مثل المطاعم، فلذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال توضيح المكونات اللازمة لعمل كفتة الحاتي وطريقة تحضيرها.

كفتة الحاتي المنزلية

تحتاج كفة الحاتي إلى مكونات بسيطة جدا ويمكن أن تتواجد في كل منزل ويمكن أن نوضح أهم المكونات اللازمة لتحضيرها من خلال النقاط التالية..

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

بقدونس مفروم.

توابل وبهارات من الملح والفلفل الاسمر والبابريكا والكزبرة وثوم بودرة وشطة على حسب الرغبة.

قليل من الليا المقطعة قطع صغيرة جدا أو نقوم بفرمها.

فصين ثوم مهروسين.

ملعقة بكينج بودر.

ماء بصل.

قطع من الفحم.

شواية الفحم.

طريقة تحضير كفتة الحاتي

استطعنا أن نوضح المكونات اللازمة لعمل الكفتة خلال الأسطر السابقة وسوف نقوم الآن بتوضيح الخطوات اللازمة لتحضيرها من خلال النقاط التالية: