اعملي احلي واسرع حلي سريعه بالقهوة والحليب بدون فرن وفي 10 دقائق بس مش هتبطلي تعمليها

طريقة عمل حلى الحليب والقهوة، حلى الحليب والقهوة يعد من أنواع الحلى المفضل عند محبي القهوة، فيمكنهم تناولوها في الصباح بجانب فنجان من قهوتهم على وجبة الإفطار، فهو بشكل عام من الحلويات اللذيذة السهلة في التحضير ويعطي مع فنجان القهوة ميكس رائع، وتعتبر طريقة تحضيره أكثر شيء يزداد البحث عنه في الفترة الحالية لتحضيره في المنزل.

طريقة عمل حلى الحليب والقهوة الشهي

المقادير:

عبوتان كريمة.

كوب من الحليب.

عبوة قشطة.

عدد ٤ عبوات بسكويت.

عدد ٣ ملاعق نسكافية كبيرة.

نصف ملعقة قهوة عربية صغيرة.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير:

نضع في الخلاط: كوب حليب مع كمية الكريمة ونخلطهم جيداً لنحصل على خليط ذو قوام كريمي.

بعد ذلك نضيف للخليط القشطة ونخلط المكونات معاً مرة ثانية.

بعد إحضار وعاء صغير نضع فيه: النسكافية، القهوة، الماء ونخلطهم جيداً حتى يذوبوا.

نأتي بصينية بيركس ثم نبدأ بغمس البسكويت في خليط النسكافية والقهوة ونرصهم في الصينية لنكون طبقة كاملة في الصينية.

بعد ذلك نضع فوقها طبقة كريمة ثم فوقها طبقة بسكويت بالخليط السابق، ونكرر هذه الخطوات لنكون عدة طبقات فوق بعضها.

نضع على الوجه طبقة كريمة ونزينها بنثر كمية من النسكافية البودر عليها.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات نضع الصينية في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات وبعدها تقطع وتصبح جاهزة للتقديم بجانب القهوة بالهنا والشفا.

طريقة عمل حلى القهوة

المكونات:

كوب حليب.

عدد ٤ ملاعق سكر كبيرة.

كوب واحد ماء.

مقدار نصف ملعقة فانيليا صغيرة.

عدد ٣ ملاعق نشا.

ملعقتان كبيرتان نوتيلا.

ملعقة قهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير: