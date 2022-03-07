طرد الكحة والبلغم وتقوية المناعة وحل مشاكل الجهاز الهضمي بطريقة سهلة

يعتبر الجهاز الهضمي هو من أهم أجهزة الجسم، والأساسي عن عملية الهضم وحركة الأمعاء، ويمثل جهاز المناعة الحماية للجسم، ولذلك يحاول معظم الناس حماية جهاز المناعة والحفاظ على فعالية الجهاز الهضمي، و خاصة مع كثرة أمراض الشتاء وانتشار مرض كورونا المستجد، ويريد الكثير من الناس التخلص من الدهون الزائدة فتلجأ إلى تناول الأدوية، ولكن توجد طرق طبيعية في المنزل وبتكلفة بسيطة لتحسين وظائف الجهاز الهضمي وجهاز المناعة والتخلص من أمراض البرد والكحة.

حماية الجهاز الهضمي

يوجد الكثير من المشروبات والعصائر التي تعمل على مساعدة جهاز المناعة على العمل بفعالية وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، والتقليل من الإصابة بالزكام ،وتساعد على إزالة الدهون، وسوف نوضحه لكم ذلك في النقاط التالية:

مشروب الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل من المشروبات الساخنة التي تعطي الجسم الكثير من الفوائد حيث أنه يساعد على تنشيط المناعة بجسم الإنسان، ويساعد على تسهيل عملية الهضم، وحرق الدهون.

مشروب القهوة: والذي يساعد هذا المشروب على حرق الدهون وخاصة عند تناوله على الرايق وتحسين وظائف الجهاز الهضمي

عصير الليمون: يساعد على تقوية الجسم نظرا لأنه يحتوي على فيتامين c والذي يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض المناعية، والمساعدة على حرق الدهون.

مشروب اليانسون: يعتبر اليانسون من أقوي المشروبات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتسهيل عملية الهضم والتخلص من الكحة والبلغم وخاصة في فصل الشتاء والتخفيف من تقلصات المعدة.

طرق أخري لتقوية المناعة بالجسم والجهاز الهضمي

وتوجد طرق أخري تساعد على عمل المناعة بشكل جيدا في جسم الإنسان ومنها :