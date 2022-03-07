طريقة عمل كفته البرغل المشويه بضعف الكميه ومتماسكة وعمرها ما تفك أحلي من الحاتي

تعد كفتة البرغل من أنواع الكفتة التي بعشقها الكبار والصغار وهي أكلة لذيذة ويحبها الجميع، وتوجد العديد من الطرق المختلفة لتحضير كفتة البرغل التي تبحث عنها الكثير من السيدات لكي تقوم بتحضيرها لأسرتها ومن هذه الطرق نسردها لكم في هذا المقال وفي السطور التالية.

طريقة عمل كفتة البرغل

من طرق تحضير كفتة البرغل وبكميات كبيرة وطعم لذيذ وشهي وطريقة سهلة وسريعة نقدمها لكم فيما يلي، المكونات هي:



ربع أو نص كيلو لحمة مفروم حسب الرغبة.

كوب ونصف برغل.

ملعقة ملح، ملعقة كمون.

ملعقة فلفل أسود.

بصلة كبيرة.

٢ فص ثوم مفروم.

ملعقة من توابل السبع بهارات.

خطوات تحضير كفتة البرغل



ولتحضير كفتة البرغل يجب القيام بالخطوات التالية وهي: