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عمر شويل - جدة طريقة عمل كفته البرغل المشويه بضعف الكميه ومتماسكة وعمرها ما تفك أحلي من الحاتي - ثقفني
من طرق تحضير كفتة البرغل وبكميات كبيرة وطعم لذيذ وشهي وطريقة سهلة وسريعة نقدمها لكم فيما يلي، المكونات هي:
خطوات تحضير كفتة البرغل
تعد كفتة البرغل من أنواع الكفتة التي بعشقها الكبار والصغار وهي أكلة لذيذة ويحبها الجميع، وتوجد العديد من الطرق المختلفة لتحضير كفتة البرغل التي تبحث عنها الكثير من السيدات لكي تقوم بتحضيرها لأسرتها ومن هذه الطرق نسردها لكم في هذا المقال وفي السطور التالية.
طريقة عمل كفتة البرغل
من طرق تحضير كفتة البرغل وبكميات كبيرة وطعم لذيذ وشهي وطريقة سهلة وسريعة نقدمها لكم فيما يلي، المكونات هي:
- ربع أو نص كيلو لحمة مفروم حسب الرغبة.
- كوب ونصف برغل.
- ملعقة ملح، ملعقة كمون.
- ملعقة فلفل أسود.
- بصلة كبيرة.
- ٢ فص ثوم مفروم.
- ملعقة من توابل السبع بهارات.
خطوات تحضير كفتة البرغل
ولتحضير كفتة البرغل يجب القيام بالخطوات التالية وهي:
- أولاً نضع البرغل في وعاء ونضيف عليه ٢ كوب ماء ونتركه لمدة ساعتين.
- ثم بعد ذلك نضع اللحمة في إناء ثم نقوم بفرم البصل والثوم ونضفهم على اللحمة ثم نضع الملح والتوابل والفلفل الأسود والكمون ونقلب جيداً.
- ثم نقوم بتصفية البرغل من الماء جيداً ونضيفه على اللحمة ونستمر في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض، بعد ذلك نصبع الكفتة.
- يمكن تسوية الكفتة على البخار بعد ما نصبع الكفتة نضعها في مصفاه ونضع المصفاه على حلة بها ماء على النار ونغطي المصفى جيداً حتى يظل البخار داخلها ويتم سوى الكفتة، ثم نقوم بتحميرها في الزيت.
- ومن ضمن الطرق الأخرى لتسوية كفتة البرغل أن نقوم بوضع الكفتة في صنية وندهنها زيت وملعقة صلصة طماطم ونضعها في الفرن ونتركها حتى تمام النضج ثم نخرجها ونضعها في طبق التقديم وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.
- كما أنه يمكن عمل كفتة البرغل بعدة طرق مختلفة ومنها أن يتم وضع معها ملعقة من الصلصة.