ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشروب الإفطار الشائع الذي يخفض مستوياته بشكل ملحوظ

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم قد يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة منها مشاكل في القلب والتعرض للإصابة بالسكتة الدماغية، ومن الممكن أن يتعرض الإنسان لارتفاع مستوى الكوليسترول بدون أن يشعر، وذلك لعدم وجود أعراض تشير بذلك، ولكن يمكنك إتباع أسلوب حياة صحية تساعد على انخفاض نسبة الكوليسترول، وتجنب الأكلات التي تزيد من نسبة الدهون في الجسم.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

الشاي: يعد الشاي بأنواعه من المركبات الطبيعية التي تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وذلك نظرا لاحتوائه على مركبات البوليفينول؛ حيث أن له تأثير فعال على مستوى الدهون في الدم للمرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

الكاكاو: أوضحت دراسات أن مشروب 2 كوب من الكاكاو قد يساهم بشكل كبير على التقليل من ارتفاع مستوي الكوليسترول الضار في الدم، وأيضا غلى خفض ضغط الدم.

الأطعمة التي تسبب أرتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

تعتبر المصادر الحيوانية غنية بالكوليسترول ومن أكثر هذه المصادر لحم الكبد وصفار البيض، وكذلك الجمبري ومنتجات الألبان كامل الدسم والدهون المتحولة مثل السمن النباتي والبطاطس المقلية والبسكويت، ويجب علينا تجنب هذه الأطعمة أو التقليل منها بقدر الإمكان.

طرق تنظيم الكوليسترول

حتى يتم الحفاظ إلى أجسامنا من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم يجب علينا اتباع الآتي: