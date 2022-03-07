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عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة البريوش في المنزل بطعم شهي لذيذ وبقوام هش - ثقفني
تعتبر عجينة البريوش من أفضل المعجنات التي يمكن استخدامها في تحضير أي نوع من المعجنات في المنزل مثل الفطائر المحشوة بالسكر أو الشيكولاتة أو السينابون لأنها هشة وخفيفة على المعدة ويمكن حشوها بأكثر من حشو مختلف وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وسهولة تحضيرها ومكوناتها سهلة وبسيطة غير مكلفة لذلك يبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة سر عمل عجينة البريوش.
مكونات عمل عجينة البريوش في المنزل
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض
- ماء دافئ
- خمس ملاعق كبيرة من اللبن البودرة
- نصف إصبع من الزبدة
- ربع كوب من السكر البودر
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
- واحدة من البيض
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- قشر ليمونة مبروش
- قليل من الملح
طريقة عمل عجينة البريوش
- نقوم بوضع الخميرة في الماء الدافئ واللبن الدافئ ونصف كمية السكر ونتركهم لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتنتشر رائحتها.
- ثم نخلط الكمية المتبقية من السكر مع البيض والدقيق في وعاء كبير الحجم ونضيف إليهم الفانيليا والملح وبرش الليمون مع الاستمرار في العجن باستخدام اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- بعد ذلك نغطي الوعاء بكيس بلاستيك نظيف أو ورق نايلون ثم نضع فوقها قماشة نظيفة ونترك الوعاء في مكان دافئ لمدة ساعتين على الأقل حتى تختمر ونحصل على نتائج أفضل.
- بعد أن تختمر العجينة نقطعها إلى ثلاث قطع متساوية في الحجم وتأخذ كل قطعة منهم شكل مستطيل ثم نصنع من كل قطعة منهم ضفيرة ونترك العجينة حتى ترتاح مرة أخرى لمدة ساعة.
- ثم نشعل الفرن وضبطه على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية مدهونة بالدقيق ثم ندهن كل ضفيرة منهم بالزبدة ونضعها في الصينية.
- نضع الصينية في الرف السفلي في الفرن ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى تنضج جيدا ويصبح لونها ذهبي اللون مع مراقبتها حتى لا تحترق.
- ثم نضعها في الرف العلوي لمدة خمس دقائق حتى يصبح لونها ذهبي ثم نخرج الصينية من الفرن ونضعها في أطباق التقديم.