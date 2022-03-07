طريقة عمل عجينة البريوش في المنزل بطعم شهي لذيذ وبقوام هش

تعتبر عجينة البريوش من أفضل المعجنات التي يمكن استخدامها في تحضير أي نوع من المعجنات في المنزل مثل الفطائر المحشوة بالسكر أو الشيكولاتة أو السينابون لأنها هشة وخفيفة على المعدة ويمكن حشوها بأكثر من حشو مختلف وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وسهولة تحضيرها ومكوناتها سهلة وبسيطة غير مكلفة لذلك يبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة سر عمل عجينة البريوش.

مكونات عمل عجينة البريوش في المنزل

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض

ماء دافئ

خمس ملاعق كبيرة من اللبن البودرة

نصف إصبع من الزبدة

ربع كوب من السكر البودر

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

واحدة من البيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا

قشر ليمونة مبروش

قليل من الملح

طريقة عمل عجينة البريوش