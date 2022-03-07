طريقة إعداد المكرونة بالصوص الأبيض أو بالوايت صوص بوصفة خيالية الطعم

طريقة إعداد المكرونة بالصوص الأبيض، تعد المكرونة من أفضل الأكلات التي يمكنك أن تطهيها بعدة طرق مختلفة مثل المكرونة البشاميل والتي تكتسح جميع الأكلات بسبب مذاقها وأيضا بسبب رغبة الجميع بها كما يمكنك أيضا أن تصنع المكرونة بالصلصة لكن الطريقة التي سوف نذكرها هي مكرونة بالوايت صوص والتي سوف نذكر طريقة التحضير اللازمة لكي تصنعها بطريقة ناجحة لذلك يجب أن تتبع جميع الخطوات التي سوف نذكرها.

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مكونات تحضير مكرونة بالوايت صوص

تعد المكونات اللازمة بسيطة جدا لكي تستطيع أن تصنع هذه المكرونة الرائعة والتي اشتهرت مؤخرا وأصبح الجميع يتساءل عن المكونات وعن طريقة التحضير حتى يتم صناعتها فى وقت قصير دون اللجوء إلى شرائها من الخارج لذلك سوف نعرض المكونات اللازمة:

عليك أن تحضر كيس مكرونة.

قم بتحضير من الزبدة حوالي ثلاث ملاعق.

احضر ملعقتين من الثوم المهروس.

احضر من الدقيق ثلاث ملاعق كبيرة الحجم.

قم بتحضير عبوة واحدة من مرقة الدجاج.

عليك أن تحضر من الحليب الدافئ كوب كبير الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح ومن الفلفل الأسود.

قم بتحضير ملعقتين من البقدونس المجفف.

احضر نصف كوب من الجبنة المبشورة

طريقة تحضير مكرونة بالوايت صوص