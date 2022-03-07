طريقة عمل حلوى كرات الشوكولاتة برقائق جوز الهند وطعم أحلى من فريرو روشيه

طريقة عمل حلوى كرات الشوكولاتة، الشوكولاتة من الحلويات المفضلة لدى الكثير منا، حيث أجمع على حبها الكبير والصغير، ولشدة حب الناس إلى الشوكولاتة يقوم البعض بالابتكار في تنويع الشوكولاتة وطريقة عملها وتقديمها، كما يقوم البعض بإضافة الشوكولاتة إلى الكثير من الأكلات التي تستطيع من خلالها تزيينها الشوكولاتة والصوص الخاص الشوكولاتة ومشتقاتها، كما توجد كرات الشوكولاتة المطبوخة من الشوكولاتة ، حيث تعتبر كرات الشوكولاتة من الحلويات البسيطة وأيضا من الحلويات التي يتم عملها باستمرار لشدة حب الناس لها كما أن كرات الشوكولاتة يتم تقديمها بكثرة في الحفلات والمناسبات، لذلك علينا في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل كرات الشوكولاتة في المنزل والمكونات.

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مكونات عمل كرات الشوكولاتة في المنزل

كرات الشوكولاتة من الحلويات المشهورة التي يتم عملها بكثرة، كما لا يحتاج عملها إلى الكثير من الوقت، وأيضا تكون خفيفة ولذيذة، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل كرات الشوكولاتة وما هي المكونات الهامة:

أربعة أكياس من البسكويت السادة، يمكنك استخدام أي نوع تفضليه.

خمس ملاعق ذات حجم كبير من الشوكولاتة بعد إذابتها، كما يمكنك استخدام الشوكولاتة المغلفة وأيضا الشوكولاتة الخام.

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة، يمكنك استبدالها بثلاث ملاعق من الزيت .

كوب من الحليب السائل أو حسب الحاجة يمكنك زيادة من حجم اللبن.

جوز الهند الناعم ويكون مبشور.

لوز حبّ، يمكنك استخدام أي نوع من أنواع المكسرات.

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بطريقة بسيطة