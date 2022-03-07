وصفة تحضير الكنافة بالمانجو الرائعة.. اصنعيها للعائلة وأهديها لجيرانك وأصدقائك

وصفة تحضير الكنافة بالمانجو الرائعة، الكنافة بالمانجو من أشهى الحلويات الشرقية التي يتناولها الكثيرين، حيث بحثت العديد من سيدات البيوت عن طريقة سهلة تمكنها من تحضير الكنافة بالمانجو، لهذا وجدنا نحن أنه لا بد من مناقشة الموضوع وذكر الوصفة كاملة، بالإضافة إلى توفير شرح مفصل لخطوات عمل الكنافة، وهذا يمكنك الوصول إليه من متابعتك لهذا المقال.

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مقادير عمل الكنافة بالمانجو

عليك أن توفر كافة المكونات التي سنقوم بذكرها في النقاط الآتية:-

إحضار كيلو كنافة.

مقدار اثنان كوب من السمن.

شربات للعناية.

مقدار مناسب من الكريمة .

إحضار قطع من المانجو.

طريقة تحضير الشربات

عليك إحضار مقدار من السكر البودرة. إحضار مقدار من الماء ولابد أن يكون مساوي لمقدار السكر. إحضار عصير ليمون. رشة فانيليا. يتم خلط كافة المكونات مع بعض البعض ووضعها على النار حتى تصل الى درجة الغليان ويصبح القوام سميك وثقيل.

طريقة عمل كنافة بالمانجو

اذا اردت ان تحصل على كنافة بالمانجو مثل التي تراها في المحلات فعليك اتباع هذه الخطوات:-

القيام بتفتيت الكنافة جيدا وفصلها عن بعضها البعض، وإضافة السمنة السائلة إليها والقيام بخلطها جيدا. نحضر الصينية وندهنها بالسمن ونضيف إليها الكنافة وضغطها جيدا داخل الصينية. نضع الصينية داخل الفرن، وذلك حتى نحصل على اللون الذهبي. يتم إخراج صينية الكنافة وإضافة إليها الشربات المعدة سابقا. القيام بتجهيز الكريمة والتأكد من أن قوامها أصبح ثقيل ومن ثم يتم فردها على وجه الكنافة جيدا. نتوجه بإحضار شرائح المانجو ورصها بشكل جيد على الكريمة.

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