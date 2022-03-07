طريقة عمل الفول بالخلطة السرية.. أروع تحبيشة للفول بطعم خطير ولا يقاوم

طريقة عمل الفول بالخلطة السرية، يعد الفول من أكثر الأكلات الشعبية والمشهورة وخاصة فى مصر فهذه الأكلة اشتهرت فى مصر من القديم وأصبحت أكلة متوارثة لجميع المصريين لكن هناك بعض المصريين وأيضا العرب يتساءلون عن طريقة تحضير الفول وما المكونات التي تساعدك على صنع الفول بطريقة ناجحة لذلك سوف نتحدث فى هذا المقال عن أفضل وصفة وطريقة تستطيع أن تصنع الفول بطريقة أفضل من الذي يباع في المطاعم.

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مكونات صنع الفول

لكي تستطيع أن تحضر هذه الوصفة يلزمك أن تجلب بعض المكونات وعليك أيضا أن تعلم ما هي فوائد الفول والتي من أهمها هي أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية ويمد الجسم بالعديد من العناصر المهمة والتي تفيد الجسم لذلك سوف نذكر المكونات اللازمة:

عليك أن تحضر عبوة من الفول المدمس.

قم بتحضير واحدة من البصل ثم قم ببشرها بطريقة جيدة.

احضر فصين من الثوم المهروس.

من زيت الزيتون عليك أن تحضر ثلاث ملاعق كبيرة.

نصفة ملعقة من الفلفل الأسود.

قم بتحضير من الكمون البودر نصف ملعقة.

احضر ثمرة طماطم مقطعة على هيئة مكعبات.

عليك أن تحضر ملعقة من الصلصة.

رشة ملح.

احضر ملعقة من البقدونس المفروم.

رشة كزبرة.

من الماء نصف كوب.

طريقة تحضير خلطة الفول السرية