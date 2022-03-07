نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل الطرق الطبيعية والامنه للتخلص من حشرات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الحشرات من الأمور المزعجة التي تعاني منها الكثير من المنازل وذلك ما يدفع ربة المنزل للبحث عن الطرق التي تساعد في التخلص من تلك المشكلة وهناك الكثير من الطرق الطبيعية التي يمكن أن يعتمد عليها في الحد من مشكلة حشرات المنزل ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الطرق التي يعتمد عليها في القضاء على الحشرات.

كيفية التخلص من حشرات المنزل

يتم التخلص من حشرات المنزل من خلال الاعتماد على بعض الطرق الطبيعية التي من بينها كلًا من التالي:

الفازلين والنعناع

يعتبر النمل من الحشرات المزعجة التي تنتشر في المنزل بالتحديد في فصل الصيف ويمكن بكل سهولة القضاء عليه بالاعتماد على خليط الفازلين والنعناع من خلال خلط كمية من الفازلين والنعناع ثم يتم دهن الأبواب والنوافذ بالفازلين، فهو من الأمور المزعجة للحشرات بكثرة وينتج عنه صعوبة في حركة الحشرات.

الشموع

تعتبر الشموع من الأمور التي يعتمد عليها في طرد الحشرات ويتم الحصول عليه من محلات العطارة، فتحتوي الشموع على مادة تسمى جيرانيول ومعروف عنها قدرتها الفائقة في طرد البعوض من المنزل.

الليمون والقرنفل

يعتبر ذلك الخليط من الخلطات التي تساعد في القضاء على الحشرات فيتم استخدامه من خلال الحصول على ليمونة وتقطيعها إلى نصفين ويتم وضع بها حبات القرنفل ثم يتم وضعها في الأماكن التي ينتشر فيها الذباب وبالتالي طرده وبشكل نهائي

القهوة

تعتبر من الوصفات التي تساعد في القضاء على مشكلة الحشرات وبشكل نهائي ويتم استخدامها من خلال وضع المياه في البرطمان ثم يتم إضافة خليط القهوة وستتجه الصراصير إلى ذلك الخليط وستسقط فيه.

اللبان والمسك

من الأفضل أن يتم تبخير المنزل بالاعتماد على اللبان والمسك فتعمل الرائحة على طرد الحشرات من المنزل بشكل نهائي.

زيت الروز ماري

يعمل على طرد كلًا من البراغيث والقراد ويتم استخدامه من خلال الحصول على قطعة من القطنة ويتم غمسها في الزيت ثم يتم مسح الأسطح به وستحصلون على نتيجة رائعة.

النعناع

يعتبر النعناع من أفضل الخلطات التي تساعد على طرد الذباب من المنزل من خلال غلي النعناع ووضعه في زجاج رش ورشه في المنزل.