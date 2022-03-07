وصفة إعداد الدجاج بطريقة كرسبي ستربس المقرمشة بالخلطة المعجزة

وصفة إعداد الدجاج بطريقة كرسبي ستربس، الدجاج الاستربس من الأكلات السريعة وأيضا من الأكلات المميزة التي يتم تحضيرها بوقت قصير، الكثير من الأمهات وربات المنزل يتجهن إلى التجديد في الأكل حتى لا يصيب أولادهم الملل في الأكلات، وأيضا الأولاد والشباب يعشقن تناول الأكلات السريعة وأيضا الدجاج المقلي، ودجاج الاستربس من أنواع الفراخ المحمرة في الزيت، ولكن تختلف دجاج الاستربس باختلاف صغير، كما توجد ميزة في دجاج الاستربس أنه يمكن إضافته إلى العديد من الأكلات، وأيضا يمكنك عمل ساندويتشات من دجاج استربس، ويتم تناول دجاج الاستربس بجانب العديد من الأكلات ومن أكثرها المكرونة بجميع أنواعها.

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مكونات عمل دجاج استربس

البعض يخلط بين دجاج استربس والبانيه، يوجد تشابه بين كلا الاكلتين، ولكن تختلف الاستربس في حجم شريحة الدجاج، لذلك في هذه الفقرة نقدم لكم طريقة عمل دجاج في المنزل:

صدر الدجاج : يمكنك استخدام نصف كيلو من البانيه.

كورن فليكس : نصف كوب (مكسر) يتم طحنه جيدا.

بقسماط : نصف كوب يمكنك استخدام البقسماط الحار.

طحين : نصف كوب من الدقيق الأبيض.

البيض : 3 حبات (مخفوق مع ملعقة خل) ومضاف له التوابل، يمكنك استبعاد الخل، واستخدام البيض والتوابل.

ملح : ملعقة صغيرة. أي تكون رشة.

بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة.

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة.

الزيت : غزير للقلي.

طريقة عمل دجاج استربس