طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة.. من أروع الأطباق طعما وفائدة ويعشقها الصغار

طريقة عمل البطاطس باللحمة المفرومة، البطاطس من الأكلات المتعددة الفوائد، كما يمكنك طهى المكرونة بأكثر من طريقة وأيضا بأكلات المختلفة، تعتبر البطاطس باللحمة المفرومة من الأكلات ذات الطابع القيم، حيث يمكنك عمل البطاطس باللحمة المفرومة بطريقة بسيطة وسهلة، حيث تعد الأكلات المكونة من اللحمة المفرومة من أقرب الأكلات إلى قلوب الناس، كما أن الكثير من الناس يميلوا إلى حب اللحوم، لذلك سنقوم بتقديم لكم أكلة تعتبر من أقرب الأكلات إلى قلوب الناس، حيث تعد البطاطس باللحمة المفرومة مكونة من بعض الأشياء البسيطة التي توجد في كل منزل، وأيضا لا تحتاج لكثير من الوقت لتحضيرها.

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مكونات عمل بطاطس باللحمة المفرومة

يتم عمل البطاطس باللحمة المفرومة على خطوتين الأولى عمل البطاطس والثانية تحضير اللحمة، لذلك سنذكر المكونات بأكملها:

نصف كيلو بطاطس تكون في حجم صغير حتى تكون ملائمة للوصفة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة.

ثوم فريش طازج.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

بهارات حسب الرغبة.

زيت يستخدم للقلي.

جوزة الطيب حسب الرغبة.

حبهان.

كوب من عصير الطماطم.

قرن فلفل رومي حامي حسب الرغبة.

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة