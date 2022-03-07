طريقة عمل المكرونة بالزيتون.. وجبة متكاملة مغذية وسهلة الهضم

طريقة عمل المكرونة بالزيتون، يعد الزيتون من المقبلات التي يتم إضافتها في أي طاولة وفى جميع الوجبات المختلفة كما يمكنك أيضا أن تضيف الزيتون إلى العديد من الأكلات المختلفة مثل البيتزا والتي تعطي لها مذاق رائع لكن في هذه الوصفة سوف نتحدث عن طريقة تحضير المكرونة بالزيتون والتي نالت إعجاب الكثير من الناس بسبب روعة مذاقها لذلك سوف نذكر المكونات التي تستطيع أن تساعدك في صنع هذه الوصفة.

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مكونات صنع المكرونة بالزيتون

تعد المكونات بسيطة لكن يجب أن تحضر جميع المكونات المذكورة حتى تضمن نجاح هذه الوصفة من أول تجربة وتستطيع أن تكرر هذه التجربة مرة أخرى لذلك احضر هذه المكونات:

احضر من المكرونة السباجيتي عبوة واحدة.

قم بتحضير من زيت الزيتون ملعقتين كبيرة الحجم.

احضر حبات الزيتون ثم قم بتفريغها من البذور الموجودة بالداخل.

احضر واحدة من البصل ويجب أن تبشرها.

قم بتحضير نصف كوب من الجبن البارميزان المبشورة.

احضر عبوة صلصة طماطم.

عليك أن تحضر ملعقة كبيرة من البقدونس الجاف.

قم بتحضير من السكر نصف ملعقة.

ومن الملح ربع ملعقة.

طريقة تحضير المكرونة بالزيتون