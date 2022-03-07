اختراع.. المكرونه في الخلاط ندمت اني جربتها كل يوم عايزين اعملها

المكرونة في الخلاط من الطرق التي من الممكن أن يتم طهي المكرونة بها وبطريقة مميزة وسهلة ويكون من اليسير على مختلف ربات البيوت أن تقمن بتحضيرها وعمل وصفة من المكرونة تكون بالخلاط ومن السهل القيام بتحضيرها وبكل سهولة كنوع من نوعيات الحلى الشرقي المميز وتعرف بوصفة العزيزية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تتعلق بتلك الوصفة المتميزة من المكرونة وكيفية إعدادها باستعمال الخلاط لعمل نوع حلوى سهل التحضير وبطعم مميز.

طريقة عمل المكرونة في الخلاط

الخلاط من الممكن أن يستخدم في الحصول على وصفة ممتازة من المكرونة والتي يتم عملها بطريقة سهلة بالاعتماد على مكونات بسيطة وتتوفر في كل منزل والنتيجة مميزة تشبه صفة العزيزية والتي نقوم بشرائها من الحلواني، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات التي لا بد وأن تتوفر لعمل أفضل نوع من المكرونة بالحليب سهلة وسريعة التحضير، من الممكن أن تقومي باستعمال المكونات الآتية لعمل مكرونة بالحليب ومن خلال ما يلي نوضح المقدار بالكامل:

كيس من مكون المكرونة الاسباجتي.

لتر من الحليب الطازج.

ربع كوب من النشا.

كوب من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقتان من مكون السمن البلدي.

طريقة تحضير المكرونة في الخلاط

من السهل اتباع الخطوات الآتية: