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عمر شويل - جدة طرق تجهيز خبز التورتيلا مع انواع مختلفه من الحشوات - ثقفني
يعتبر خبز التورتيلا من أفضل أنواع الخبز التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرًا لمذاقها الشهي، بالإضافة لطريقة تحضيرها السهلة والسريعة فيتم تقديم ذلك النوع من الخبز في المطاعم بالتحديد وترغب بعض الأمهات في تحضير مأكولاتها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج لذلك من خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم طريقة تحضير خبز التورتيلا.
طريقة تحضير خبز التورتيلا
يتم تحضير خبز التورتيلا بطريقة سهلة للغاية كما أن المقادير متواجدة في كل منزل وفيما يلي سيتم التعرف على مقادير تحضير خبز التورتيلا:
- ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض ويلزم أن يتم نخله.
- كأس من المياه.
- ملعقة من السكر.
- ثلث كأس من الزيت النباتي.
- رشة من الملح.
خطوات تحضير خبز التورتيلا
- يتم تحضير خبز التورتيلا بخطوات بسيطة للغاية وغير مكلفة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير خبز التورتيلا:
- الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الدقيق والملح والزيت ويتم التقليب بالاعتماد على الملعقة لحين أن يتوزع الزيت على الدقيق بأكمله.
- بعد ذلك يتم وضع المياه بصورة تدريجية مع الاستمرار في العجن لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة ويتم تحديد كمية المياه أثناء العجن.
- أثناء تشكيل العجينة يتم تركها لحين أن ترتاح في الغرفة لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى كرات متوسطة.
- يتم فردها على سطح مرشوش بالدقيق بالاعتماد على عصا الفرد والاستمرار في الفرد لحين أن يتشكل لديكم عجينة رفيعة.
- بعد ذلك يتم الحصول على مقلاة شكلها دائري ويتم وضع العجينة بها ثم يتم تحميرها من جانب وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي.
- ثم يتم تحميرها على الجانب الأخر، وفي حالة زيادة كمية خبز التورتيلا فيمكن أن يتم لفه بالاعتماد على قطعة من القماش من أجل حمايته من التعرض للجفاف.
- يتم تكرار العملية لحين الانتهاء من كافة الكمية بشكل نهائي وهكذا يكون خبز التورتيلا جاهز من أجل الاستخدام ويتم وضع فيه أنواع مختلف من الحشو سواء جبن أو خضروات أو دواجن أو لحوم.