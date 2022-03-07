طرق تجهيز خبز التورتيلا مع انواع مختلفه من الحشوات

يعتبر خبز التورتيلا من أفضل أنواع الخبز التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص نظرًا لمذاقها الشهي، بالإضافة لطريقة تحضيرها السهلة والسريعة فيتم تقديم ذلك النوع من الخبز في المطاعم بالتحديد وترغب بعض الأمهات في تحضير مأكولاتها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج لذلك من خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم طريقة تحضير خبز التورتيلا.

طريقة تحضير خبز التورتيلا

يتم تحضير خبز التورتيلا بطريقة سهلة للغاية كما أن المقادير متواجدة في كل منزل وفيما يلي سيتم التعرف على مقادير تحضير خبز التورتيلا:

ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض ويلزم أن يتم نخله. كأس من المياه. ملعقة من السكر. ثلث كأس من الزيت النباتي. رشة من الملح.

خطوات تحضير خبز التورتيلا