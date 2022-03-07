وداعاً لشراء الزبدة بعد الآن.. بكيلو حليب اعملي 3 كيلو زبدة فلاحي في البيت بطعم أحلي من الجاهزة

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب من أهم الطرق التي من السهل من خلالها عمل أفضل نوع من أنواع الزبد الفلاحي، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بمزيد من التفاصيل على أهم المقادير التي من أن تسهل من عمل الزبد الفلاحي وهذا ما يكون في أقل وقت ممكن، وبكمية كبيرة، حيث تعتبر وصفة من الزبد الفلاحي المتميزة والطبيعية والتي من الممكن أن نحضرها في البيت بأقل الإمكانات فتكون هي البديل الأمثل لنوع الزبد الطبيعي الخالي تماما من أي نوع من الزيوت المهدرجة، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية للزبد الطبيعي، وطريقة التحضير.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب

طريقة عمل الزبدة الفلاحي من بين خطواتها أن يتم توفر مكوناتها الأساسية والتي من أهمها كوب من الحليب كامل الدهن، وفيما يلي نوضح كيفية استعمال أقل قدر من الحليب، مع بعض المقادير التي تساعد في استخراج الزبد من الحليب وبأقل الإمكانات.

مكونات أساسية لعمل الزبدة الفلاحي

من المكن الاستعانة بالمكونات الأساسية لعمل الزبد الفلاحي وفي أقل وقت وبأفضل جودة للزبد ومن دون أي إضافات ضارة بالصحة:

كوب من الحليب.

مكعبات من الثلج.

وعاء ملائم.

رشة من الملح.

زجاجة فارغة.

طريقة التحضير للزبد الفلاحي

من السهل تحضير تلك النوعية من الزبد من خلال الآتي في تلك الخطوات القادمة: