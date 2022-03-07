احذري من سلق البيض بهذه الطريقة له آثار خطيرة على الكبد وهذه الطريقة الصحيحة

سلق البيض بهذه الطريقة يدمر كبدك ينتاب البعض القلق عند سماع هذا الخبر، وسوف نوضح السبب من وراء هذه المخاوف، كما سوف نوضح الطريقة الصحيحة التي يجب أن يتم سلق البيض بها وكذلك حفظ البيض بعد أن يتم سلقه، حيث أن البيض في حالته الطبيعية لا يعتبر أن له أي أضرار ولكن عندما يتلوث بالملوثات المختلفة الخارجية فإنه قد يصبح غير صالح للأكل ولا يتم التعرف على فساد البيض بعد سلقه، لهذا نقدم هذا المقال للاستفادة منه، فتابعونا.

طريقة سلق البيض بالطريقة الصحيحة

هي عبارة عن نصائح ومعلومات يجب الأخذ بها من أجل سلق البيض بطريقة صحيحة، كما أنها معلومات مثيرة للاهتمام للتعرف عليها ومنها ما يلي:

سلق البيض يجب أن يكون لعدد من الدقائق أي أن السلق السريع لا يعمل على قتل بكتيريا السالمونيلا الموجودة بالبيض.

يمكن أن يظل البيض مسلوق وصالحاً للاستخدام لمدة أسبوع كامل إذا تم يبقى ووضعة في الثلاجة، ولكن بدون تقشيرة.

يفسد البيض وهو خارج الثلاجة بعد السلق بعد مرور ساعتين من الزمن، كما أنها يمكن أن تكون ساعة واحدة إذا كانت درجة الحرارة عالية، ويرجع ذلك إلى أن سلق البيض يعمل على إزالة الطبقة الواقية والتي تكون موجودة بالقشرة، مما يسمح بنفاذية البكتيريا إلى داخل البيضة عبر القشرة.

سلق البيض بهذه الطريقة يدمر كبدك، لأنه عندما لا يتم سلقها بطريقة صحيحة فإن البيض يتلوث بميكروب السالمونيلا (Salmonella)، وهي ينتج عنها أعراض شديدة وجفاف بالجسم، مما يلزم تدخل الطبيب.

بعد سلق البيض يضع في الثلاجة على الرف ولا يفضل وضعة في باب الثلاجة لأن عملية الفتح والقفل تعمل على خفض درجة الحرارة مما يسمح بزيادة نسبة التلوث الحادثة.

علامات قد تدل على عدم صلاحية البيض المسلوق للأكل؟

تظهر علامات على البيض المسلوق وهي تدل على عدم صلاحية البيض للأكل وهذه العلامات هي كالتالي: