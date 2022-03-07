اقوى ماسك لإزالة التجاعيد في اسبوع واحد فقط استمتعي ببشرة شبابية دومًا، كلما زاد عمر المرأة كلما بدأت علامات تقدم العمر تظهر على الوجه مثل كرمشة في الجبهة وخطوط رفيعة في الوجه وترهل بعض الأماكن في الوجه، لذلك نقدم لكي سيدتي الجميلة افضل واقوى ماسكات التجاعيد التي من خلالها سوف تكون بشرتك جميلة ودومًا مشدودة ولن تعاني من أي ترهلات بإذن الله في الوجه مرة أخرى، ويعد ماسك الشوفان والزبادي من أفضل الماسكات التي تم تجربتها من قبل العديد من النساء وأيضًا من قبل صالونات التجميل وحققت نتائج مذهلة.

اقوى ماسك لإزالة التجاعيد

يعتبر هذا الماسك من أفضل الأقنعة التي تحافظ على شباب الوجه وتجعل دومًا الوجه والرقبة مشدودين وفي حالة ممتازة، كما أنه مكون من مواد طبيعية وفعالة وممتازة تعمل على إصلاح التالف من البشرة وتبيض البشرة أيضًا.

ماسك الشوفان والزبادي

ملعقة كبيرة شوفان مطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي الشوفان المطحون مع الزبادي. ثم قومي بتسخين العسل قليلاً على أن يكون دافئ. ثم أضيفيه إلى خليط الشوفان والزبادي. بعد ذلك اغسلي الوجه وجففيه جيدًا. افردي الماسك على الوجه والرقبه. اتركي الماسك لمدة ربع ساعة. ثم اغسليه بالماء الدافئ. بعد ذلك جففي وجهك بلطف وضعي كريم مرطب. إذا كانت التجاعيد كثيرة في الوجه كرري الماسك 4 مرات في الأسبوع.

فوائد ماسك الشوفان لإزالة التجاعيد

هناك الكثير من الفوائد العظيمة التي تعود على البشرة إذا قمنا باستخدام ماسك الشوفان والزبادي والعسل، حيث إن لكل مكون من المكونات الآتية عظيم الفائدة على البشرة وحيث خلط تلك المكونات معًا سوف تحصلي على أفضل عناية لبشرتك ومن تلك الفوائد الآتي: