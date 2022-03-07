احلي من كده ما فيش ... طريقة عمل الحلاوة الطحينية الأصلية بمكونات سهلة مش هتشتريها تأني حلو جدا للمدارس

عمل الحلاوة الطحينية الأصلية، من ألذ الأكلات التي يمكنك تناولها هي الحلاوة الطحينية، لها طعم حلوى جميل ويمكن تناولها بالخبز، تناولها في الصباح أو بين الوجبات حسب رغبتك فيها، العديد من الأطفال يحب مذاقها والكبير أيضًا، لا تحتاجين لشرائها من الخارج قومي بتحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل.

عمل الحلاوة الطحينية الأصلية

سوف تحضرين صينية حلاوة طحينية لذيذة خلال وقت قصير تابعونا.

طريقة الحلاوة الطحينية

طريقة الحلاوة الطحينية

في صينية فرن قم بوضع ورق الزبدة ويفضل دهنها أولًا قبل وضعه.

في طاسة قومي بوضع السكر مع الماء وقلبيها على درجة حرارة قليلة.

ظلي في تحريك السكر مع الماء حتى يذوب السكر بالكامل.

ضيفي لهما الفانليا والطحينية.

قومي بمزج المكونات معًا بشكل جيد.

قومي برفع درجة الحرارة أسفلهم متوسطة واتركي الطاسة حتى تغلي المكونات.

بعد ذلك اسكبي المكونات في الصينية المحضرة مسبقًا.

قومي بهز الصينية لكي يتم توزيع الحلاوة في كامل الصينية.

رشي الفستق الحلبي على وجه الصينية.

غطى الصينية بورق نايلون.

توضع في الثلاجة لكي تتماسك المكونات ويصبح لها قوام قوي.

قومي بتقطيعها قبل التقديم ويفضل أن تترك بعض الوقت قبل تقديمها لتهدأ حرارتها.

طريقة الحلاوة الطحينية لسالي فؤاد

طريقة الحلاوة الطحينية