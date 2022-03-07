خبز الحليب الهش بطريقة سهلة واقتصادية لذيذ وخفيف أحلى من المخابز

خبز الحليب الهش ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وقوامه الهش والقطني، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، كما أنه حفيف على المعدة، ويصلح لوجبة الفطور أيضاً، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كعك الحليب بالسمسم وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خبز الحليب الهش بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات خبز الحليب الهش

يتكون خبز الحليب الهش من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب ونصف من الحليب الساخن.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

بيضة وبياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من الخل.

7 أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الوجه

صفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخل.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على خبز الحليب الهش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الساخن والزبدة المذابة والسكر والخميرة الفورية والبيض، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف صودا الخبز والخل ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب جيدا بالملعقة جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نقسم العجينة بعد اختمارها على 20 كرة متساوية في الحجم ونغطيهم.

بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل، ثم نلفه رول ونغلق طرفه وحوافه.

ثم نرصهم في صينية فرن كبيرة ونضع فيها ورقة زبدة ونباعد بينهم.

ثم نغطيهم بكيس بلاستيك، ثم بفوطة مطبخ نظيفة ونتركهم يختمروا.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه صفار بيضة والخل والحليب، ثم نخلطهم جيدا.

ثم ندهن وجه الخبز بخليط صفار البيض، ثم نرش علة الوجه سمسم.