بكوب حليب اصنعي القرص الفلاحي الطرية بقوام هش وطعم للذيذ احلى من الأفران

القرص الفلاحي الطرية ، أجمل وأطعم قرص تحضيرها للأطفال بالمنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الأفران بأسعار غالية الثمن، فهي من المخبوزات الجميلة التي تمتلك طعم ورائحة جميلة تجعل الكثير من الناس يرغبون في تناولها بجانب كوب من الشاي أو الحليب، كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الرائعة التي تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت طويل أثناء صنعها بالبيت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بقوام هش أحلى من الجاهزة بكل سهولة بالمنزل.

مكونات القرص الفلاحي الطرية

تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

4 أكواب من الدقيق الفاخر.

رشه صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف كوب من السكر البودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير القرص الفلاحي الطرية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق والسكر وجميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بإضافة الزيت، والحليب على الخليط ونعجن برفق حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض. ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن مرة أخرى حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية سهلة التشكيل. نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه ويصبح هش وخفيف.

طريقة تجهيز القرص الفلاحي الطرية

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على صنع قرص هشة وخفيفة مثل المخابز وهى كالتالي:-

نحضر العجين ثم نقوم بتقطيعه إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نرص الكرات على صينية كبيرة مدهونة بقليل من السمنة.

ثم نقوم بالضغط على القرص بواسطة أصابع اليد حتى تصبح مثل الدائرة، ثم نغطي الصينية ونتركها حتى تختمر.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتى تتحمر جيداً.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نضعها على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل القرص الفلاحي بالمنزل

توجد بعض الأمور الضروية والنصائح البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات هشة وجميلة بالمنزل وهى كما يلي:-