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عمر شويل - جدة تحضير الكباب المشوي في فرن البوتجاز بحرفية كبرى قرى المشويات - ثقفني
يعد الكباب واحد من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهو من المأكولات الرئيسية التي تقدم في وجبة الغذاء أو العشاء ويقدم معها الكثير من المقبلات والسلطات المختلفة كالطحينة وسلطة المايونيز ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير الكباب في الفرن.
تحضير الكباب في فرن البوتاجاز
يتم تحضير الكباب في الفرن بخطوات بسيطة للغاية ومقادير غير مكلفة وتلك المقادير كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.
مكونات الكباب المشوي في فرن البوتجاز
- خمسمائة جرام من اللحم المفروم.
- أربعة ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم فرم ناعم.
- أربعة ملاعق كبيرة من الطماطم المفرومة.
- بصلة مفرومة ناعم.
- ملعقة من أوراق النعناع.
- كمية قليلة من الملح.
- كمية قليلة من مسحوق الفلفل الأسود.
- زيت زيتون وفقًا للحاجة.
- كمية قليلة من البهارات المشكلة.
خطوات تحضير الكباب في الفرن
يتم تحضير الكباب في الفرن بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي.
طريقة تحضير الكباب في فرن البوتجاز
- يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من البقدونس واللحم والطماطم والبصل والنعناع.
- يتم خلط المقادير مع بعضها البعض جيدًا حتى تتداخل تماماً.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الفلفل الأسود والملح والبهارات المشكلة.
- يتم تقسيم اللحمة ثم يتم تشكيلها على شكل أصابع مستطيلة على الأسياخ الخشبية، ثم يتم إضافة زيت الزيتون على سطح اللحم بعد تشكيلها.
- القيام بوضع الكباب في صينية الفرن ثم يتم إدخالها وتركها في الفرن لفترة تتراوح ما بين سبعة عشر دقيقة إلى خمسة وعشرون دقيقة حتى ينضج اللحم بالكامل.
- يتم إخراج الكباب من الفرن ويرص في طبق التقديم ويتم تزيينه بالبقدونس المفروم ويقدم بألف هنا بجوار الخبز والسلطات.