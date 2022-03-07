تحضير الكباب المشوي في فرن البوتجاز بحرفية كبرى قرى المشويات

يعد الكباب واحد من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهو من المأكولات الرئيسية التي تقدم في وجبة الغذاء أو العشاء ويقدم معها الكثير من المقبلات والسلطات المختلفة كالطحينة وسلطة المايونيز ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير الكباب في الفرن.

تحضير الكباب في فرن البوتاجاز

يتم تحضير الكباب في الفرن بخطوات بسيطة للغاية ومقادير غير مكلفة وتلك المقادير كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات الكباب المشوي في فرن البوتجاز

خمسمائة جرام من اللحم المفروم. أربعة ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم فرم ناعم. أربعة ملاعق كبيرة من الطماطم المفرومة. بصلة مفرومة ناعم. ملعقة من أوراق النعناع. كمية قليلة من الملح. كمية قليلة من مسحوق الفلفل الأسود. زيت زيتون وفقًا للحاجة. كمية قليلة من البهارات المشكلة.

خطوات تحضير الكباب في الفرن

يتم تحضير الكباب في الفرن بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي.

طريقة تحضير الكباب في فرن البوتجاز