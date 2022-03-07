طريقة عمل الغريبة الخليجي بقوام ناعم وهش جداً

الغريبة الخليجي ، هي نوع من الحلويات الهشة الجميلة التي تقدم بكثرة تمتاز بمذاق طيب ولذيذ، تتكون من مكونات بسيطة جداً، تختلف عن مكونات الغريبة العادية فهي يتم تحضيرها باستخدام ثلاثة أنواع من الدقيق هم الدقيق الأسمر والدقيق الأبيض ودقيق الحمص، فهي تختلف تماماً عن الغريبة العادية التي يتم تحضيرها من خلال الدقيق الأبيض فقط، تمتاز هذا النوع من الحلويات بأن لها قوام هش جداً وناعم، ويعتبر هذا النوع من الحلويات مناسب جداً للمناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، فهي تتميز بطريقة تحضير سهلة جداً وبسيطة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الغريبة الخليجي بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل الغريبة الخليجي

تتكون الغريبة من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

كوب من السكر الناعم بودرة.

كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من دقيق الحمص.

نصف كوب دقيق أسمر.

كوب من السمن.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

نصف ملعقة صغيرة زعفران مفتت.

ملعقة ونصف من الهيل المطحون.

طريقة التحضير

يتم تحضير الغريبة الخليجي بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في مقلاة نقوم بوضع الدقيق الأبيض والدقيق الأسمر ودقيق الحمص ونقلب المكونات ثم نضع المقلاة على نار هادئة مع التقليب المستمر. ثم نستمر في التقليب حتي يأخذ الدقيق لون ذهبي فاتح وتظهر رائحته ثم نطفئ النار. نقوم بنخل الدقيق باستخدام مصفى سلك، حتي نتخلص من جميع التكتلات الصغيرة الموجودة. نخلط ماء الورد مع الزعفران ونترك الخليط جانباً، ثم نضع في وعاء العجان الزبدة مع السكر ونخفق المكونات حتي يتجانس الخليط مع بعضه البعض. ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق المحمص والهيل في العجان، ثم نضيف خليط الزعفران وماء الورد ثم نخفق المكونات على سرعة بطيئة حتي تتكون لدينا عجينة لينة. نترك العجينة حتي ترتاح قليلاً لمدة نصف ساعة حتي تتماسك قبل التشكل.

طريقة التشكيل والتسوية