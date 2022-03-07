بالشوكة فقط هتلفي محشي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 7 كيلو في دقائق بدون تعب

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لف ورق العنب والكرنب بالشوكة من أهم الخطوات التي من الممكن أن تتم بمنتهى السهولة للحصول على المحشي من الخضار الورقي جاهز تماما على التسوية، وهذا ما يكون من خلال اللف السريع للورق من دون أن يأخذ الأمر منك الوقت الطويل، ومن خلال ما يلي من تلك الباقة من الفقرات نوافيكم بالعرض المفصل لمختلف المعلومات عن الطريقة التي تساعد في اللف السريع لورق العنب وورق الكرنب، ومن ثم من الممكن أن تعتمد ربة المنزل على تلك الطريقة السريعة والتي تستخدم فيها الشوكة والتي لها القدرة على أن تساعد ربة المنزل في إنجاز اللف لورق العنب وورق الكرنب بكل سهولة، وهذا ما يكون خلال وقت قياسي.
لف ورق العنب والكرنب بالشوكة
لف ورق العنب والكرنب من خلال الاستعانة ببعض الأدوات من المنزل والتي من أهمها الشوكة تعد من الطرق لممتازة، والتي من خلالها يكون من السهل الحصول على الملفوف سريعا، وبكمية كبيرة، سواء كان الورق المراد حشوه هو ورق عنب ـو ورق كرنب، ومن خلال ما يلي نقدم لك خطوات ستساعدك في الإنجاز واللف السريع لورق العنب، والكرنب ويكون الحجم والشكل متناسقين لكافة أصابع المحشي، ولكن عليك فقط أن تتبعي تلك الخطوات البسيطة القادمة وهذا ما سييسر عليك كثيرا أثناء خطوة إعداد المحاشي المختلفة من الخضار الورقي
خطوات هامة للف ورق العنب والكرنب بالشوكة
من الممكن لك أن تنجزي خطوة اللف لورق العنب ورق العنب باستعمال شوكة، وهذا ما يكون من خلال متابعة الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بالتحضير لخليط الأرز مع البقدونس، والتوابل المختلفة، مع البصل والثوم وملعقتان من أي نوع زيت نباتي، والتقليب مع الملح حتى نحصل على الخليط جاهز على الاستعمال.
- جهزي الورق تماما واسلقيه بالماء مع الكمون، ثم قومي بتصفيته.
- بالمقص يمكنك التقطيع للورق من خلاله وتوزيع الورق المتوفر على فلانشة التقطيع.
- الخطوة التالية تكون بالتوزيع للخليط على الورق واللف باستعمال الشوكة.
- استعمال الشوكة حتى الانتهاء تماما من الورق المتوفر لديك وتسوية المحشي.
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