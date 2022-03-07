طريقة عمل الدجاج المقرمش الكرسبي بنفس طريقة المطاعم

طريقة عمل الدجاج المقرمش كرسبي، دائما ما يبحث عشاق ومحبي الأكلات الجاهزة لمعرفة طريقة عمل الدجاج المقرمش الكرسبي، والذي يتمتع بطعم في غاية الروعة يعشقه الكبار والصغار، فهو وجبة سريعة لها مكانة خاصة في قلوب الأطفال، ودوما ما ترغب الأمهات في تقديمها للأطفال باستمرار، والأمر يضبح مكلف للغاية بالنسبة لشرائه جاهز من المطاعم المخصصة لإعداده، كما أنها لا ترغب في تناول أطفال أكلات من خارج المنزل لعدم التأكد من جودتها، لذلك يزداد البحث بشكل كبير للغاية عن طريقة عمل الدجاج المقرمش الكرسبي في البيت، ولذلك نطلعكم عن أسهل طريقة لإعداد الدجاج المقرمش كرسبي.

أسرار نجاح الدجاج المقرمس الكرسبي في البيت

هناك بعض الأسرار الخاصة بالمطاعم وراء قرمشة الدجاج الكرسبي، وتلك الأسرار لم تعرفها ربات البيوت، وهناك سر خطير وراء قرمشة الدجاج وهو الماء المغلي، حيث يتم وضع قطع الدجاج في الماء المغلي قبل استخدامها، وبذلك سنحصل على دجاج مقرمش بنفس طعم وقرمشة المطاعم الخطيرة.

مكونات الدجاج المقرمش

دجاجة مقطعة إلى 8 قطع.

3 كوب لبن.

نصف كوب زبادي.

4 بيضات.

كوب بقسماط.

كوب دقيق.

كأس رقائق دوريتوس مطحونة.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة كبيرة بكينج بودر.

نصف ملعقة كبيرة نشا.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الدجاج المقرمش

نقوم بعمل فتحات صغيرة في الدجاج.

يتم تتبيل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والزبادي، وتحفظ الدجاج في الثلاجة لمدة ل تقل عن ساعتين.

نضع اللبن في قدر ويرفع على النار، ويترك ليسخن دون أن يغلي.

نضع قطع الدجاج في اللبن على نار هادئة لمدة 25 دقيقة.

نرفع الدجاج من اللبن ويترك ليبرد قليلاً.

نضع الدقيق في طبق صغير، والبيض في طبق ويخفق مع الملح والفلفل الأسود، ونضع البقسماط والدوريتوس والبصل البودر والثوم البودر، والبابريكا والكزبرة والبيكنج بودر والنشا والفلفل الأسود وتقلب المكونات.

تغمس قطع الدجاج في الدقيق والبيض والبقسماط، ثم البيض والبقسماط من جديد.

نضع الدجاج في زيت غزير وساخن ونقلب كل جميع الجوانب حتى يصبح ذات لون ذهبي ومقرمش وبالهناء والشفاء.

يعد طريقة عمل الدجاج المقرمش من أهم الطرق التي تبحث عنها الأمهات في الوطن العربي وذلك لما يحظي به الدجاج المقرمش الكرسبي من مذاق رائع ومميز حيث يرغب الأبناء والأباء في تناول الدجاج المقرمش الكرسبي لذا قدمنا لكم طريقة عمل الدجاج المقرمش في المنزل لكي يتم إعداده بشكل رائع مثل المطاعم الكبري.