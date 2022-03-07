نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول كريم القهوة والنشا المعجزة لتبيض وتقشير الوجه وإزالة التصبغات والبقع الداكنه فى يومين فقط في المقال التالي
كريم القهوة والنشا لتبيض البشرة وشد التجاعيد وصفة ممتازة من الممكن أن يستفيد الجلد منها، ومن الممكن التخلص تماما من أي تواجد لشحوب الجلد أو بهتان واصفرار الجلد وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالمكونات الأساسية القادمة ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المعلومات حول الوصفة ومزاياها وأهمية تطبيقها على البشرة مع ببان أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن تتفاعل مكونة أفضل خلطة كريمية معالجة للبشرة مع بيان كيفية تحضيرها والخطوات الأساسية للتحضير ثم التطبيق.
كريم القهوة والنشا لتبيض البشرة وشد التجاعيد
كريم القهوة مع مكون النشا لتبيض البشرة وشد التجاعيد من أهم خلطات التبييض الفوري والنتيجة السريعة الملحوظة على مستوى نضارة البشرة من بين أهم ما ينتج عن التطبيق المستمر لتلك الوصفة، والتي من بين أهم مزاياها وفرة المكونات، وسهولة التحضير والتطبيق، وتعتبر تلك الطريقة الطبيعية للتبييض من بين أهم ما يمكن أن نحقق من خلاله مظهر مفعم بالحيوية لخلايا الجلد، ومن أهم المكونات الأساسية ما يلي في النقاط القادمة:
مكونات لعمل كريم القهوة والنشا
لتبيض البشرة وشد التجاعيد من الممكن أن تقومي بتوفير تلك المكونات الآتية:
- ملعقة من القهوة.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة زيت زيتون.
- ملعقة ماء الورد.
- ملعقة من الليمون.
طريقة التحضير لكريم القهوة والنشا لتبيض البشرة
من الممكن لك أن تقومي باتباع الخطوات الآتية لتحضير هذا الخليط المبيض:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الإذابة للجل مع الفازلين بوعاء ملائم وفوق حمام مائي.
- الخطوة التالية تكون بمزج القهوة أولا مع النشا في وعاء منفصل ومن ثم يتم الخلط لهما مع الجل والفازلين.
- بعد ذلك يضاف الليمون مع الزيت، وماء الورد، والتقليب المستمر حتى نجد أن التركيبة تكون وأصبحت ناعمة تماما.
- التطبيق يكون من خلال الاستعانة بالقليل من تلك الخلطة، حيث يتم تطبيق تلك التركيبة على الوجه، ومن ثم تستمر الوصفة على الوجه مدة حوالي ربع ساعة ثم يغسل بعدها بالماء الفاتر.
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