طريقة تحضير السويسرول خطوة بخطوة بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي

السويسرول نوع مميز من الكيكات اللذيذة، كم يعد من أفضل التورتات العالمية التي تقدم في أعياد الميلاد والاحتفالات بشكل كبير، وفضلا عن تقديمها بشكل تورتة يمكن تقديمها كقطع جاتوه، ولكنه مختلف تماما عن الكيك العادي فهذا ملفوف ودائري ويتم وضع أكثر من حشوة بداخله، فضلا عن ذلك يكون رقيق جدا عن الكيكة العادية، وبعد لفة بالحشوة يصبح مشابه للرول تماما، أما عن تزينه من الخارج أو تركه وتقديمه سادة بعد تقطيعه فهو خيار متروك لذوقك المعد، تختلف طرق إعداد السويسرول سواء كان بالفازلين أو الشكولاته …وغيرها، ونقدم لكم في السطور التالية خطوات إعداد كيكة السويسرول عبر موقعنا.

مقادير عمل سويسرول

الكيك

كوب دقيق نوع سبونج.

كوب سكر بودر.

اربع حبات بيض.

رشة فانيليا.

الحشو

كيس كريم شانتيه.

كوب حليب مثلج.

ملعقة كاكاو خام.

التزيين

كوب من الشوكولاتة البني.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة تحضير السويسرول