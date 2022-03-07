نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير السويسرول خطوة بخطوة بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي في المقال التالي
السويسرول نوع مميز من الكيكات اللذيذة، كم يعد من أفضل التورتات العالمية التي تقدم في أعياد الميلاد والاحتفالات بشكل كبير، وفضلا عن تقديمها بشكل تورتة يمكن تقديمها كقطع جاتوه، ولكنه مختلف تماما عن الكيك العادي فهذا ملفوف ودائري ويتم وضع أكثر من حشوة بداخله، فضلا عن ذلك يكون رقيق جدا عن الكيكة العادية، وبعد لفة بالحشوة يصبح مشابه للرول تماما، أما عن تزينه من الخارج أو تركه وتقديمه سادة بعد تقطيعه فهو خيار متروك لذوقك المعد، تختلف طرق إعداد السويسرول سواء كان بالفازلين أو الشكولاته …وغيرها، ونقدم لكم في السطور التالية خطوات إعداد كيكة السويسرول عبر موقعنا.
مقادير عمل سويسرول
الكيك
- كوب دقيق نوع سبونج.
- كوب سكر بودر.
- اربع حبات بيض.
- رشة فانيليا.
الحشو
- كيس كريم شانتيه.
- كوب حليب مثلج.
- ملعقة كاكاو خام.
التزيين
- كوب من الشوكولاتة البني.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
طريقة تحضير السويسرول
- نحضر مضرب كهربي ونقوم بإحضار بولتين نفصل الصفار عن البياض ونخفق كل منهما على حدة مع وضع رشة الفانيليا.
- نضع السكر تدريجيا ويتم خفق مع صفار البيض حتى يذوب تماما.
- ثم ننخل الدقيق ونضيفه إلى صفار البيض ونخفق جيدا للوصول إلى القوام المثالي للكيك.
- نحضر بياض البيض المخفوق ونضيفه إلي عجين الكيك ونقلبه بملعقة خشبية أو سليكون بخفة من تحت لفوق.
- عندما تمتزج جميع المكونات وتشكل عجينة هشة تشبه الرغوة، نحضر صينية مستطيلة ونضع بها ورقة زبدة.
- يشترط أن تكون الصينية بقطر اثنين ملي ونفرد بالصينية عجينة كيك السويسرول ونساويها بسمك واحد من جميع الأطراف.
- ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ في الرف الوسط لمدة سبعة عشر دقيقة.
- أثناء تسوية الكيك نجهز الحشو فنضع مكونات الكريم شانتيه بالحليب المثلج والكاكاو في بولة نخفق هم بمضرب كهربائي للحصول على قوام متماسك.
- نخرج الكيك من الفرن ونفرد الكريم شانتيه عليها من أعلى بالتساوي ثم نلفها على شكل رول بمساعدة كيس نايلون.
- نضع الكيك في الثلاجة وهي ملفوفة بالكيس النايلون، في نفس الوقت نذيب الشوكولاته على حمام مائي.
- ثم نخرج كيكة السويسرول ونضعه علي شبكة ونسكب عليها الشكولاتة ونزينه بالكريمة المتبقية من أعلى الشكولاتة.
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