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كيكة البسبوسة تعتبر مكس بين البسبوسة والكيك لتعطي طعم مميز للكيك وخفيف للبسبوسة، ويمكن تحضيرها بسهولة وبخطوات بسيطة للحصول على طعم وهم، ويحتوي كيكة البسبوسة على نفس مقادير الكيكة لكنها مستوية على مقدار قليل من السميد وتسقي بالشربات، وبالإضافة إلى طعم كيكة البسبوسة اللذيذة فهي تحتوي على قيمة غذائية عالية ومفيدة لصحة وجسم الإنسان، وتعتبر من أخف الكيكات علب المعدة وتسأل الكثير من السيدات عن طريقة إعداد كيكة البسبوسة بطريقة ناجحة ومضمونة، لذاك نقدم لكم الخطوات الواجب اتباعها لتحضير كيكة البسبوسة في المنزل. مقادير كيكة البسبوسة تكفى هذه المقادير لإعداد صينية مقاس ثلاثين كوب من الدقيق.

كوب ونصف سميد.

كوب الأربع زيت أو سمنة.

ملعقة من البيكنج بودر.

أربع أو خمس بيضات.

رشة فانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة جوز هند. الشربات كوب ونصف ماء.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة تحضير كيكة البسبوسة أولا لا بد من إعداد الشربات لأنه يجب أن يكون بارد تماما عند الاستخدام، بحيث لا يعجن الكيك.

نضع السكر والماء والليمون والفانيليا في كسرولة على النار بعد تقليبهم جيدا.

يترك الخليط على النار لمدة عشر دقائق، ثم يضع جانبا حتى يبرد.

نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفق هم بمضرب كهربائي للحصول على قوام كريمي، ثم نضيف الحليب وندمج يليها الزيت وهكذا.

ثم نضع الدقيق والسميد وجوز الهند والبيكنج بودر على المكونات ونخفق هم للوصول إلي عجينة سائلة متماسكة.

ندهن صينية حجم ثلاثين بالزبدة ونصب بها خليط الكيك وندخلها فرن مجهزة مسبقا لمدة خمسة وثلاثين دقيقة.

عندما يكتمل نضج الكيك نرفعها علي الرفع العلوي أسفل الشواية للحصول على اللون المطلوب.

ثم نعتبرها بسن سكينة رفيعة وعند خروجها خالية من أي عجينة نظيفة تماما تكون الكيك استوى.

نخرج كيكة البسبوسة من الفرن ونتركها خمس دقائق ونسقيها بالشربات البارد.

ثم نزينها بجوز الهند ونقطعها ونقدمها باردة مع القهوة أو الشاي.

بذلك نكون وصلنا إلى نهاية وصفتنا والمزيد من الوصفات لابد من زيارة موقعنا لتجدوا ملاين الوصفات التي ترغبون في تحضيرها. عمر شويل - جدة ألذ كيكة واحلي بسبوسة في وصفة واحدة كيكة البسبوسة - ثقفني

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