اصنعي بنفسك رول خبز الثوم بعجينة قطنية وقوام هش

يعتبر رول خبز الثوم ، من المعجنات والمخبوزات الشهية واللذيذة، سهلة التحضير فهو لن يأخذ وقتاً طويلاً عند تحضيره، مما يجعله سريع التحضير، فيمكن أن يقدم في جميع الأوقات كنوع من المقبلات السريعة، بجانب الصوص والسلطات فهو نوع محبب لدى الجميع وخاصة الأطفال، لمذاقه الطيب وشكلة الجذاب، وتعتبر وصفات الخبز أيضاً من الوجبات الغذائية الأساسية على المائدة في الوطن العربي، لذا تهتم كل سيدة بتقديم أفضل طرق لعمل الخبز بأشكال مختلفة ومتنوعة كبديل للخبز التقليدي، وإذا كنتي من عشاق مقبلات الثوم، فهيا بنا نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل رول خبز الثوم بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

مكونات عمل رول خبز الثوم



هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي أبسط المقادير لعمل هذا الخبز اللذيذ وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من الماء الدافئ.

الحشو:-

نصف كوب ثوم مفروم.

مقدار نصف كوب من البقدونس المفروم.

2 كوب من الجبنة المتزريلا.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير رول خبز الثوم في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالاتي:-

في العجان الكهربائي، نضع الدقيق والسكر والخميرة، واللبن البودرة والملح والزيت النباتي، ونقلب المكونات الجافة جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بالتدريج، ونعجن جيداً لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. ثم توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك في طبق نضع الزبدة والثوم المفروم والبقدونس، والبابريكا والزعتر ونقلب المكونات جيداً، حتى تمتزج تماماً. ثم نأخذ العجينة ونفردها مربع على سطح مرشوش بقليل من الدقيق، ونضع الحشو ونفردها فوق العجينة ونرش الجبنة المتزريلا. بعد ذلك نقوم بلفها رول ونغلق الأطراف جيداً، ونقطعها حلقات بواسطة سكين حاد، وترص في صينية بها ورق زبده. ثم تغطي بكيس بلاستك وتترك لتتخمر، في مكان دافئ ويتضاعف حجمها، لمدة نصف ساعة قبل الخبز. بعد ذلك تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 15 دققيقة، ونشعل الشواية والفرن حتى ينضج تماماً ويأخذ لون ذهبي. ثم عند تمام النضج تخرج وتترك قليلاً لتبرد، ثم تقدم في طبق التقديم بألف هنا وشفا.

فوائد الثوم الصحية

من هنا سوف نذكر لكم بعض فوائده المهمة وهي كما يلي:-

يعمل علي خفض مستويات الكولسترول في الدم.

تحسين عمل الجهاز الهضمي.

السيطرة علي ارتفاع ضغط الدم.

يساعد علي التخلص من السموم.

يعمل علي محاربة الأمراض المعدية.

يحفز الخلايا المناعية في الجسم.

من الأدوية التقليدية لعلاج نزلات البرد وألام الظهر.

طريقة عمل فطيرة الثوم والجبن اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الوجبة السريعة وهي كما يلي:-