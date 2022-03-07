وداعاً للتجاعيد مع كريم الحليب والأرز الرهيب الحل السحري لتفتيح البشرة في دقائق

كريم الحليب والأرز ، من الكريمات القوية التي تتميز بقدرتها الفعالة في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في أسرع وقت، وهو رائع في توحيد لون البشرة وإعادة حيويتها ونضارتها إليها، وهو من المرطبات الطبيعية التي تساعد على علاج تشققات البشرة المزعجة التي تشوه مظهر الجلد، كما يدخل الكريم في عديد من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تخص البشرة، تعمل على تغذيتها ومنحها النعومة والجاذبية، كما يساعد هذا الكريم الرائع على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم البكتيريا داخلها فتظهر البثور السوداء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم الحليب والأرز الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بمكونات طبيعية بالمنزل.

مكونات كريم الحليب والأرز الرهيب

يحتوي الكريم على بعض المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة النضارة وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من دقيق الأرز.

ملعقة صغيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كوب من الحليب السائل.

علبة كريم فارغة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحليب والأرز الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الحليب ونقوم بتذويب النشا، ودقيق الأرز حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم نقوم بوضع الوعاء على البخار ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونضيف إليه زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض جيداً. نترك الكريم يبرد تماماً، ثم نقوم بوضعه في علبة صغيرة الحجم وضعها في الثلاجة.

طريقة استخدام كريم الحليب والأرز

توجد بعض الخطوات البسيطة عليكي إتباعها عند وضع الكريم على البشرة سوف نقدمها لكي سيدتي وهى كما يلي:-