طريقة منزلية لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش في أقل من أسبوع نتيجة مدهشة

تعاني الكثير من الفتيات من خفة الحواجب والرموش قد تكون لعدة أسباب منها التقدم في العمر أو النصف الزائد أو إزالة الحواجب باستخدام الشمع أو الإصابة ببعض الأمراض، لذلك تبحث الكثير من الفتيات عن طرق لتكثيف الحواجب والرموش ويوجد الكثير من الطرق منها باستخدام بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع أو استخدام عصير البصل وصفار البيض وغيرها، ويوجد بعض الطرق لتكثيف الرموش منها استخدام زيت الزيتون أيضاً واستخدام قشر الليمون أو استخدام الرموش الصناعية أو الماسكرا أو وضع بودرة الأطفال على الرموش.

بعض الطرق لتكثيف الحواجب

استخدام زيت الزيتون حيث يعتبر من أقدم الطرق التي يتم استخدامها فى تكثيف الحواجب حيث يتم ذلك من خلال تدليك الحواجب بزيت الزيتون، ويفضل وضع زيت الزيتون على الحاجب لفترة طويلة.

زيت الخروع حيث يتم تدليك الحواجب بزيت الخروع بصورة يومية حوالي ثلاثة مرات في اليوم، حيث يساعد زيت الخروع في التخلص من الكائنات الحية التي تمنع نمو الشعر في منطقة الحاجب.

استخدام الحليب كامل الدسم و جل الصبار وصفار البيض وعصير البصل والكركديه و بذور الحلبة في تكثيف الحواجب.

طرق تكثيف الرموش

يوجد الكثير من الطرق التي تساعد في تكثيف الرموش ومنها:

استخدام الفازلين عايزه يتم وضع الفازلين على الرموش قبل النوم.

وضع زيت الزيتون أو زيت الهند على الرموش حيث يحفظ من نمو الرموش بصورة كبيرة.

استخدام قشر الليمون حيث يحتوي قشر الليمون على فيتامين ب وفيتامين ج وحمض الفوليك وكل هذه الفيتامينات تعمل على تكثيف الرموش.

استخدام الماسكرا في عملية إطالة الرموش أو استخدام الرموش الصناعية.

استخدام بودرة الأطفال من خلال وضعها على الرموش حيث تعمل بودرة الأطفال على ظهور الرموش بصورة مكثفة ويتم بعدها استخدام الماسكرا.

نصائح عامة للعناية بالرموش والحواجب